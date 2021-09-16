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رياضة

ماذا حدث لِحافلة فريق سليماني في اسكتلندا؟

علي بهلولي
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ماذا حدث لِحافلة فريق سليماني في اسكتلندا؟
حافلة نادي أولمبيك ليون الفرنسي (الأرشيف)

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني وفريقه أولمبيك ليون الفرنسي مساء الخميس، المضيف نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، لِمنافسة الدوري الأوروبي.

واقتحم مُشجّعون مُتعصّبون لِنادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، الحظيرة حيث كانت حافلة فريق أولمبيك ليون رابضة. وكتبوا عليها كلاما سوقيا، وآخر تهديدا للمُنافس الفرنسي. كما ذكرته تقارير صحفية من البلدَين صادرة، الخميس.

ويعود تاريخ أوّل وآخر مباراة رسمية بين فريقَي ليون والرّينجرز، إلى دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2007-2008. وحينها فاز مُمثّل الكرة الأسكتلندية ذهابا بِفرنسا (3-0)، و”ثأر” فريق ليون إيابا خارج القواعد، وانتصر بِالنتيجة ذاتها. وبعد إسدال الستار، تأهّل الأولمبيك رفقة برشلونة الإسباني إلى ربع النهائي، نظير إقصاء الرّينجرز.

للإشارة، فإن الجهاز الفني لِفريق ليون الفرنسي وجّه الدّعوة إلى المهاجم سليماني، من أجل خوض مواجهة غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

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