ماكرون يعزّي الرئيس تبون في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، رسالة تعزية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وذكر الرئيس الفرنسي في تعزيته، أن “الرئيس زروال، سيذكره التاريخ بأنه كان رجل الدولة، الذي أبقى على استمرارية مؤسساتها. وإعادة الحوار، في فترة عصيبة مرّت بها الجزائر”.

وتوفي الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال يوم 28 مارس الماضي، بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في العاصمة. بعد صراع مع مرض عضال.

وعلى إثر وفاة الرئيس الأسبق، أعلنت الرئاسة حدادا وطنيا لثلاثة أيام، على كامل التراب الوطني، وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج، مع تنكيس العلم الوطني.

الرئيس الراحل من مواليد 1941 بولاية باتنة، وقد شارك في الثورة التحريرية المجيدة، وشغل عدّة مناصب في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال. قبل أن يتولى رئاسة البلاد عام 1995.