مدرب بريست ليس راضيا عن بلايلي

يبدو أن مدرب نادي بريست الفرنسي، دير زاكريان، ليس راضيا مائة بالمائة عن الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رغم الوجه الجيد الذي قدمه في آخر جولة من البطولة الفرنسية ومساهمته في فوز فريقه على نادي ميتز.

وقال دير زاكريان في الندوة الصحفية التي نشطها، يوم أمس، عند تقييمه لمشوار يوسف بلايلي، لحد الآن، أن هذا الأخير مطالب بالتحسن أكثر من الجانب البدني. “لقد قدم بلايلي مباراة جيدة أمام نادي ميتز في شوطها الأول، لكن مستواه تراجع خلال المرحلة الثانية من اللقاء”.

وأضاف أن بلايلي في حاجة إلى الاستقرار في الأداء وهي النقطة التي لا بد أن يعمل على تحسينها مستقبلا “لا بد على بلايلي أن يكون أكثر ثباتا في الجهد والجهد المضاد”.