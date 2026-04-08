-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

عمر سلامي
ح.م
ألفارو أربيلوا

أكد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أن فريقه قادر على الفوز أمام بايرن ميونيخ في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر النادي الملكي سهرة الثلاثاء، على ميدانه، أمام البايرن بهدفين لهدف واحد، في لقاء الذهاب.

وسجل للبايرن كل من لويس دياز وهاري كين، وقلص الريال النتيجة عن طريق مبابي في الدقيقة 74.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، قال أربيلوا: ” الأمور لم تنتهِ بعد، فنحن متأخرون بهدف واحد فقط.. نحن قادرون على الفوز على أي ملعب، لقد أثبتنا ذلك”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “سجل بايرن هدفين في لحظتين فقدنا فيهما الكرة، وليس من هجمات منظمة، نحن متجهون إلى ميونيخ ونحن واثقون من أننا سنفوز بالمباراة، ويجب ألا نسمح لأنفسنا بالانجراف وراء الشعور بالكآبة، ففارق هدف واحد يبقينا في السباق، وهناك الكثير من الأمل”.

وأكد أربيلوا أنه كان بالإمكان تجنب الهزيمة في الشوط الثاني : “واجهنا فريقًا كبيرًا جدًا، وكان بإمكاننا تجنب الهزيمة لو سجلنا الفرص التي أتيحت لنا، لن يكون الأمر سهلاً في لقاء الإياب، ولكن إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ فهو ريال مدريد”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد