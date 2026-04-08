مدرب فرانكفورت يثني على أداء فارس شايبي

اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 28 للبطولة الألمانية

أشاد مدرب آينتراخت فرانكفورت، ألبرت ريرا، بالمستوى الذي قدمه الدولي الجزائري، فارس شايبي، عقب التعادل المثير أمام كولن بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات البطولة الألمانية لكرة القدم.

ودخل شايبي بديلا في الشوط الثاني، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يحدث الفارق سريعا بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله جوناثان بوركاردت، واضعا فريقه في المقدمة، كما ساهم بشكل واضح في تنشيط الخط الأمامي ومنح اللعب الهجومي توازنا أكبر.

وعبر ريرا، في تصريحات نقلها موقع “ligainsider”، عن رضاه التام عن مردود لاعبه”، مؤكدا” أن أفضل 20 دقيقة في المباراة جاءت مباشرة بعد دخول فارس شايبي”، مشيرا” إلى أن الفريق كان بحاجة لحلول بين الخطوط، وهو ما نجح فيه اللاعب الجزائري في تقديمه بكفاءة عالية.

وأوضح التقني الإسباني، أن فريقه قدم أفضل فتراته خلال تلك المرحلة، غير أن فقدان التفوق في الالتحامات الثنائية كلف الفريق فقدان الفوز رغم التقدم”، مضيفا “في كرة القدم، إذا لم تفز بالثنائيات، يصبح الأمر معقدا”.

ورغم نتيجة التعادل، خرج شايبي بأسهم مرتفعة، بعدما قدم الإضافة المرجوة في وقت قصير، ما يعزز من حظوظه في نيل وقت لعب أكبر خلال المباراة المقبلة أمام فولفسبورغ وربما التواجد ضمن التشكيلة الأساسية.

ونظير مردوده الجيدي، كان فارس شايبي قد تواجد رفقة مواطنه إبراهيم مازة (بايرن ليفركوزن) ضمن التشكيلة المثالية للجولة ال28 من البطولة الألمانية لكرة القدم بعد حصولهما على التوالي على علامتي (8.4) و(8.8) من موقع “سوفاسكور” المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين.