مدرب فلسطين يتحدّث عن مباراة الجزائر

قدّم الناخب الوطني الفلسطيني إيهاب أبو جزر انطباعات، عشية مواجهة الفريق المحلي الجزائري.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بعنابة أطوار هذه المباراة الودية، سهرة الخميس المقبل.

وقال المدرب إيهاب أبو جزر إن اتحاد الكرة الفلسطيني تعمّد اختيار الجزائر، بِسبب المنافس الليبي. وأشار إلى مدرسة الكرة لِشمال إفريقيا.

وتتبارى فلسطين مع منتخب ليبيا في نوفمبر المقبل، لِحجز تذكرة المشاركة في كأس العرب 2025، المبرمجة بِقطر انطلاقا من الفاتح من ديسمبر القادم.

وعن قائمة اللاعبين التي ضبطها، قال المدرب أبو جزر للقناة الإلكترونية لاتحاد الكرة الفلسطيني مساء الثلاثاء، إنه استبعد بعض اللاعبين بِداعي الإصابة. وبِالمقابل، ركّز على جلب العناصر التي يمكنها خوض مواجهة ليبيا، التي تُجرى خارج نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

ويُزاول التقني الفلسطيني إيهاب أبو جزر (45 سنة) نشاط تدريب منتخب بلاده للأكابر منذ ديسمبر الماضي، بعد أن مارس الوظيفة ذاتها مع الفريق الأولمبي ما بين ديسمبر 2020 ونفس الشهر من عام 2024.

ومع أكابر فلسطين، أشرف إيهاب أبو جزر على العارضة الفنية في 5 مقابلات: 4 مواجهات بِرسم تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا، ولقاء ودي. فحصد انتصارَين، واكتفى بِتعادل واحد، ومُني بِخسارتَين.

للإشارة، فإن منتخب فلسطين للأكابر سيُواجه الفريق المحلي الجزائري ودّيا للمرّة الثانية، وبِالميدان ذاته، مساء الإثنين المقبل.

وقبل ذلك، يواصل منتخب فلسطين التدريبات بِعنابة، كما تُبرزه الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة.