مشاورات حول الحكومة.. وبوادر “تحالف رئاسي” في الأفق

الرئيس تبون يشرع فيها السبت باستقبال متصدّري تشريعيات 12 جوان

تنطلق السبت، المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، إذ سيشرع السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في استقبال الأحزاب صاحبة الصدارة في نتائج تشريعيات 12 جوان الفارط، وستكون البداية باستقبال الرئيس للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، في حدود الـ11 صباحا، في حين يستقبل الرئيس مساء ممثلين عن القوائم الحرة أصحاب المرتبة الثانية، في انتظار ما ستسفر عنه التحالفات السياسية التي بلغت مرحلة متقدمة من المفاوضات.

تنطلق رسميا، المشاورات التي يعقدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في تشريعيات 12 جوان الفارط، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ومستقبل التحالفات السياسية في الغرفة السفلى، وستكون البداية مع حزب جبهة التحرير الوطني، وممثلين عن القوائم الحرة، لتليها بعد ذلك لقاءات مع باقي رؤساء التشكيلات التي أحرزت نتائج إيجابية، وفقا لترتيب النتائج المحصل عليها في الانتخابات، وحسب القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني نذير بولقرون، فإن الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي سيكون مرفوقا اليوم، بوفد مهم لدى لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة وهي فرصة – حسبه للاستماع لرؤية رئيس الجمهورية حول تشكيل الحكومة المقبلة والتحالفات المستقبلية داخل البرلمان، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن التوجه العام حاليا يحوم حول تشكيل تحالف رئاسي يجمع أكبر عدد من الأحزاب السياسية بما فيها الأحرار داخل البرلمان، أما بالنسبة للحكومة المقبلة سوف يستمع الأمين العام للحزب حسب ما يؤكده – بولقرون- لوجهة نظر رئيس الجمهورية حول تشكيلتها وبناء على ذلك يقول الآفلان رأيه، مؤكدا أن الحزب متخندق في الصف الساعي لتقوية الجبهة الداخلية للبلاد بما يضمن المضي نحو التغيير الحقيقي الذي طالب به الشعب في حراك 22 فيفري 2019.

وبخصوص التحالفات داخل الغرفة السفلى للبرلمان، يقول القيادي في العتيد أن حزبهم الذي حاز 98 مقعدا في التشريعيات مستعد لعقد تحالفات مع التيارات الوطنية التي تتقاطع معه في المنهج والخط، في حين أرجأت حركة مجتمع السلم البت في هذه الملفات إلى غاية استكمال المشاورات السياسية.

ويؤكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن قضية تشكيل الحكومة سوف تناقش في اللقاء الذي سيجمعهم برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة الأحد، مشيرا إلى أن حمس سبق لها أن دعت لتشكيل حكومة وطنية لها امتدادات سياسية واجتماعية موسعة، وهو البرنامج الذي رافعت لأجله الحركة في الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الفارط.

وفيما يتعلق بمسألة التحالفات، قال مقري”للشروق” قضية البت فيها ستكون ما بعد المشاورات التي سيقودها حزبنا مع المناضلين والقيادات، ويقول “حاليا سوف نستمع لما هو موجود ونقرر ونفصل بعدها في مسألة التحالفات”.

من جانبه، يرى القيادي في حركة البناء الوطني احمد الدان، أن إطلاق رئيس الجمهورية لجولة مشاورات مع الفائزين في التشريعيات خطوة مهمة في إطار تسيير شؤون الدولة، مشيرا أن التعامل مع الطبقة السياسية بهذا الشكل هو فرصة لإحداث التغيير وتوسيع أبواب التشاور من أجل إخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ مدة، وحسب الدان فإن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون بمثابة اللبنة الفعلية نحو تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، قائلا “نحن مع دعوة المقاطعين للانتخابات للمشاركة في المشاورات لأن الجزائر بحاجة إلى لم شملها”، وبخصوص مسألة التحالفات بالنسبة لحركة البناء قال – محدثنا – الظاهر حاليا أن هناك توجها نحو تشكيل أغلبية رئاسية والمشكل ليس في الشكل بل في المضمون الذي يراد أن يكون هدفه توافقيا من أجل إخراج البلاد من الأزمة.

في حين يقول القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، أن حزبه معني بالمشاورات التي أطلقها الرئيس مع ممثلي الطبقة السياسية الفائزة في التشريعيات بحيث سيكون لهم لقاء معه صبيحة الغد الأحد المقبل بمقر رئاسة الجمهورية، وسيتم خلال ذلك الاستماع لوجهة نظر الرئيس حول جميع المسائل على غرار الحكومة المقبلة وشكل البرلمان، هذا الأخير الذي قال عنه إن الأرندي موقفه واضح، وهو مع الأغلبية الرئاسية التي تضمن استقرار المؤسسات، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد يحتاج إلى التفاف الجميع حول برنامج وطني يضمن الاستقرار، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه الممثل عن القائمة الحرة الحصن المتين ياسين مرزوقي، الذي قال إنهم كمنتخبين أحرار سوف يكون لهم لقاء مع رئيس الجمهورية في إطار جولة المشاورات مع الفائزين بهذه الانتخابات، مشيرا في تصريح لـ” الشروق” “أن قضية التحالفات والحكومة سبق أن فصلنا فيها من خلال تأكيدنا على دعمنا لبرنامج الرئيس”.

يأتي هذا في وقت أشار فيه بيان للرئاسة مساء الخميس، بأن الرئيس تبون سيبدأ، جولة “مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني”.