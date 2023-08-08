معهد باستور يدعو الجزائريين للإبلاغ عن بعوض النمر

في إطار عملية مراقبة الانتشار

دعا معهد “باستور الجزائر” المواطنين الجزائريين للإبلاغ عن بعوض النمر المتواجد في أحيائهم والتواصل مع المعهد من أجل مراقبة الانتشار.

وأوضح المعهد أنّ الإجراء يندرج في إطار عملية مراقبة بعوضة النمر التي أطلقها معهد باستور بالجزائر منذ ظهور هذه الحشرة ببلادنا، خاصة خلال موجات الحر المسجلة حاليا.

وفتح المعهد صفحاته الرّسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك والأنستغرام” أمام المواطنين للإبلاغ عن وجود بعوضة النمر على مستوى أحيائهم وتقديم المعلومات الشخصية كالاسم واللقب والعنوان والبلدية المعنية، مع إرفاق تلك البيانات بصورة للبعوضة التي تم التقاطها وذلك للتأكد منها من قبل خبراء علم الحشرات على مستوى معهد باستور بالجزائر وكذا صور للدغات إن وجدت.

وبناء على المعلومات التي ترد إلى المعهد والتحقق منها، سيقوم المعهد بتبليغ السلطات والهيئات المسؤولة عن مكافحة بعوض النمر، بمكان تواجد البعوض من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحقّق نداء المعهد تفاعلا من قبل المواطنين في مختلف الولايات الذين أرسلوا عديد الصور لحشرات أرادوا التأكد منها ولدغات تسببت فيها، معربين عن أملهم في تدخل سريع من قبل السلطات المحلية لتعزيز عمليات الرش بالمبيدات.

وفي سياق ذي صلة، قدّم معهد باستور جملة من النصائح للحد من كثافة بعوض النمر والقضاء على يرقاته من خلال القضاء على المناطق التي يمكن أن يركد فيها الماء كإطارات السيارات المستعملة وإزالة الصحون من أواني الزهور أو استبدال الماء من المزهريات بالرمال الرطبة ومراقبة التدفق الجيد لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي وتنظيف المزاريب ومجاري المياه بصفة منتظمة مع تغطية خزانات المياه (الصهاريج والأحواض…) بناموسية أو بقماش بسيط وتغطية المسابح غير المستعملة وتصريف المياه من الخزانات أو معالجتها بماء جافيل أو أقراص الكلور للحد من أماكن تجمع البعوض البالغ.

وأرشد المعهد أيضا إلى تنقية وقص الأعشاب والسياجات النباتية وتقليم الأشجار وجمع الفاكهة المتساقطة والمخلفات النباتية والعناية بالحديقة.