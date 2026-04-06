“موداف” تستنكر تصريحات باريس وتحذر

على إثر التصريحات الصادرة عن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تمس الجزائر

استنكرت حركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا (موداف) التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام لدى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستين، والتي أشار فيها إلى تحقيقات مرتبطة بأفعال وُصفت بـ”إرهاب الدولة”، ذُكرت فيها الجزائر بشكل غير مباشر.

وأكدت الحركة “بقوة” في بيان نشرته اليوم الإثنين، 6 أفريل “أنه لم يتم نشر أي دليل للعموم، ولم تُوجَّه أي تهمة رسمية، كما لم تثبت أي مسؤولية بشكل قانوني.”

وأضافت أنه “في ظل هذه الظروف، فإن ربط الجزائر بمثل هذه التوصيفات يُعد مساسًا خطيرًا بصورتها وانحرافًا مقلقًا في الخطاب المؤسساتي”، كما ذكرت الحركة أن الجزائر “دفعت ثمنًا باهظًا في حربها ضد الإرهاب، ولا تزال فاعلًا رئيسيًا في استقرار المنطقة والأمن الدولي.”

وشددت أن “محاولة ربط الجزائر، حتى بشكل غير مباشر، بممارسات إرهاب الدولة هو أمر غير منصف تاريخيًا وغير مسؤول سياسيًا.”

كما حذرت حركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا (موداف) من تداعيات مثل هذه التصريحات “خاصة خطر الخلط الذي قد يستهدف الجزائريين في فرنسا، وخلق حالة من الشك غير المبرر، وتقويض التعايش المشترك.”

مؤكدة أن الجالية الجزائرية بفرنسا “تمثل قوة مساهمة ومسؤولية وجسرًا بين الشعوب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في منطق الشبهة.”