نادي الدرعية يقدم لاعبه الجزائري الجديد هشام العقبي

خامس تجربة له في السعودية

قدم نادي الدرعية لاعبه الجزائري الجديد، هشام العقبي، لوسائل الإعلام، حيث سيلعب له هذا الموسم بعد نهاية تجربته مع نادي الخليج في نفس البطولة.

وأصبح “العقبي” كثير الترحال بين الأندية السعودية حيث خاض أربعة تجارب مع فرق سعودية قبل ذلك، مع ضمك والجبلين وأحد والخليج حتى آخر محطة له نادي الدرعين الذي سيلعب في صفوفه هذا الموسم.

للإشارة، فإن “هشام العقبي” لعب لعدة فرق في البطولة الوطنية قبل أن يتجه إلى السعودية منذ سنوات، ومر بفرق اتحاد الحراش واتحاد بلعباس ومولودية وهران ونصر حسين داي واتحاد بسكرة، كما كانت له تجربة بالبطولة المغربية مع مولودية وجدة.

وكان تقصير الفرق الجزائرية في تسديد مستحقاته في كل مرة السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الهجرة نحو البطولة السعودية، بحيث كاد أن يضع حدا لمشواره الكروي والاعتزال في عمر مبكر لولا العروض السعودية التي أنقذت مسيراته الكروية.