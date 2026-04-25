نشرية جديدة: أمطار غزيرة جدا عبر 29 ولاية 

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاتي باللون البرتقالي أن الأمطار ستخص ولايات: تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

وتتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تتعدى الـ 50 ملم. وتبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية الحادية عشر ليلا

وفي تنبيه ثاني أفاد الديوان بتساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم وتستمر إلى غاية الثالثة زوالا على الأقل

وصباح السبت، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس باستمرار تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وحذرت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس. معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.

كما نبه الديوان في نشرية ثانية حملت تنبيها من المستوى الأول بتساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة والأغواط.