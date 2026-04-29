نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 33 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، البويرة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، بجاية، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، عين صالح، إليزي، تمنراست، أدرار، برج باجي مختار.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الخميس.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح وزوابع رملية عبر ولاية عين صالح.