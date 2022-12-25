نفور من “الدّعم” المجاني في مؤسسات التعليم

رغم الإقبال الكبير على الدروس الخصوصية

تشرع مؤسسات التربية والتعليم، ابتداء من هذا الأحد وعلى مدار أسبوع، في برمجة حصص الدعم المجانية، لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا للدورة المقبلة، غير أن مديرين يواجهون صعوبات في إقناع المتعلمين للالتحاق بمدارسهم خلال عطلة الشتاء للاستفادة من دروس التقوية التي حددها المنشور الوزاري رقم 46 المتضمن تنظيم حصص الدعم البيداغوجي لفائدة أقسام الامتحانات، على اعتبار أن أغلبهم مرتبط ببرامج دعم مدفوعة الأجر.

أفادت، مصادر “الشروق”، بأن بعض المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي، تواجه صعوبات في كيفية إقناع تلاميذها للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التعليمية، خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لتلقي دروس الدعم والتقوية المجانية، وذلك تطبيقا للتعليمات الواردة في المنشور الوزاري المتضمن تنظيم حصص الدعم البيداغوجي، لفائدة تلاميذ أقسام السنة رابعة متوسط والسنة ثالثة ثانوي والصادر في 20 ديسمبر الجاري، لعدة أسباب أبرزها أن التعليمة الوزارية، قد جاءت متأخرة وصدرت عشية خروج التلاميذ في العطلة، خاصة بعدم ا اتضح بأن أغلبهم مرتبط ببرامج دعم مدفوعة الأجر، تمنح لهم خارج أسوار المدرسة العمومية، ويفضلون بذلك الدروس الخصوصية التي يحصلون عليها مقابل دفع أموال طائلة تتجاوز 3 ملايين سنتيم أو أكثر شهريا على الدعم المجاني، سواء التي يحصلون عليها خلال العطل المدرسية أو طيلة أيام السنة خارج أوقات الدراسة. في حين انتقد مديرون وأساتذة تأخر صدور التعليمة الخاصة بالدعم المدرسي، الأمر الذي صعب من مهمتهم، لأنهم لم يتمكنوا من إعداد برنامج دعم خاص، بسبب ضيق الوقت وارتباطهم طيلة الفترة التي تسبق العطلة بتصحيح أوراق الاختبارات والتصحيح الجماعي وعقد مجالس الأقسام وغيرها من الأعمال البيداغوجية التربوية الأخرى من جهة، ومن جهة ثانية قد تبين بأن أغلب الأساتذة قد سبق لهم وبادروا بتنظيم حصص للدعم والتقوية لفائدة تلامذتهم خاصة أقسام الامتحانات، طيلة الفصل الدراسي الأول المنقضي خاصة أمسيات الثلاثاء.

وأكدت مصادرنا على أن هناك مؤسسات تربوية أخرى، سارعت لفتح أبوابها أمام التلاميذ بدءا من هذا الأحد وإلى غاية الخميس المقبل، خاصة بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي للدورة المقبلة، الذين يرغبون في تحسين تحصيلهم الدراسي وتجاوز ما قد يعترضهم من صعوبات تعرقل تعلمهم، ومن ثمة الرفع من نتائجهم في المواد الأساسية وكذا في المواد الأخرى الثانوية التي سجلوا بها نتائج ضعيفة، استعدادا للفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق شهر جانفي المقبل، وكذا للتحضير المسبق للامتحانات المدرسية المصيرية.

يذكر أن المديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قد طلبت من مديريها الولائيين الـ58، من خلال التعليمة الوزارية الخاصة بتنظيم حصص الدعم البيداغوجي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الدعم البيداغوجي، وفق صيغ الحصص المؤطرة والمحروسة والمذاكرة ضمن أفواج، بصفة اختيارية وليس إجبارية، في المواد الأساسية في مرحلة التعليم المتوسط وفي المواد المميزة للشعب في مرحلة التعليم الثانوي، وذلك خلال الفترة بين 25 و29 ديسبمر الجاري.

وحذرت ذات المصالح مديري التربية للولايات من خلال رؤساء المتوسطات والثانويات، من استغلال حصص الدعم البيداغوجي، لإعادة الدروس أو استدراك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج التعليمية المقررة.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها، على أن مديري بعض المؤسسات التربوية، قد واجهوا رفض بعض مشرفي ومساعدي التربية، تسليم كشوف النقاط للتلاميذ، مما اضطرهم إلى تكليف الأساتذة للقيام بالمهمة بدلا عنهم، لأجل ضمان السير الحسن للعملية تفاديا لحدوث أي مناوشات أو فوضى هم في غنى عنها.