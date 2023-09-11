هذا جديد دفتر الشروط لاستيراد عجول التسمين

حذف شرط الوزن وعمر لا يتعدى 16 شهرا

يحدد دفتر الأعباء الجديد المتعلق باستيراد عجول التسمين الموجهة للذبح، شروط وكيفيات دخول هذه الحيوانات إلى الجزائر والمعايير الصحية الواجب توفرها فيها، والسلالات المعنية، التي يجب ألا تظهر عليها أي عيوب وراثية أو تشوهات يمكن ملاحظتها، إضافة إلى العمر وعديد التفاصيل الأخرى.

وينص دفتر الشروط الجديد لاستيراد عجول التسمين الموجهة للذبح في إطار توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، على أن السلالات المسموح باستيرادها هي تلك الموجهة للذبح المختلطة أو المتقاطعة، مع اشتراط عند وصولها إلى الجزائر أن لا يتجاوز عمرها 16 شهرا.

واللافت أن دفتر الشروط الجديد قد حذف شرط الوزن الذي تضمنته دفاتر الأعباء السابقة، والتي كانت تتضمن العمر إضافة إلى الوزن، لكن هذه المرة دونت الوزارة في الدفتر المعدل، شرط العمر فقط الذي صار 16 شهرا على أقصى تقدير، أي أن عمر العجول يجب ألا يتعدى 16 شهرا.

وكانت وزارة الفلاحة قد أفادت في بيان الأحد، أن مصالحها تلقت معلومات عن نقص كبير وملحوظ في وفرة بعض سلالات العجول الموجهة للتسمين والتي يشترط أن يكون وزنها لا يقل عن 420 كيلوغرام في مختلف البلدان وخاصة خلال هذه الفترة من السنة.

وأوضحت الوزارة في البيان ذاته، أن الشروط المتعلقة بالمعايير التقنية الحيوانية قد تم تعديلها على دفتر الشروط الجديد المتعلق باستيراد هذا النوع من الحيوانات.

ويُفهم من إجراءات الوزارة أن شرط الوزن قد تم التخلي عنه بهدف توفير أعداد كبيرة من هذه العجول قصد تسمينها في الجزائر، والإبقاء على شرط العمر فقط، حيث لا يتعدى 16 شهرا عند دخولها المعابر الحدودية الوطنية.

وبالنسبة للمستورد، ذكر دفتر الشروط أنه يجب أن يتوفر على سجل تجاري أو على بطاقة فلاح مربي، والحصول على تصريح صحي لاستيراد عجول التسمين قبل أي عملية استيراد، واحترام الأحكام الواردة في التصريح الصحي للاستيراد، مع وجوب تقديم المواصفات المطابقة للنموذج المتاح والقابل للتنزيل على منصة الخدمات الرقمية للوزارة، والإفصاح عن برنامج الاستيراد المؤقت السنوي المفصل.

وألزم دفتر الشروط المستوردين الراغبين في جلب عجول التسمين من الخارج بتوفير 11 وثيقة في المكلف المطلوب، منها طلب الترخيص (الإعفاء) الصحي لاستيراد عجول للتسمين، وبرنامج الاستيراد المؤقت السنوي، والقانون الأساسي للشركة، وشهادة الاحترام بالنسبة للمستوردين الذين يبيعون السلع على حالتها.

وحسب الوثيقة، وجب على المستوردين تقديم نسخ من دفتر الشروط تحمل توقيع المستورد والمورد، وتعهد باستيراد الماشية موقع مثلما هو معمول به، والترخيص الصحي الموافقة الصحية لمكان الحجر على العجول الصحي (Lazaret) الصادر عن المفتشية البيطرية الولائية لمكان الحجر الصحي، نسخة من الفاتورة الأولية، ونسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الفلاح المربي، وطابع ضريبي بقيمة 1000 دينار.