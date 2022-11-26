هذه هي تفاصيل إعادة 787 عجل فرنسي من ميناء الجزائر

مفاوضات ملحة فشلت في إلغاء قرار الرفض

كشفت وزارة الفلاحة الفرنسية والسيادة الغذائية عن تفاصيل رفض الجزائر لـ787 عجل موجه للذبح بميناء العاصمة شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الطرف الفرنسي أجرى محادثات حينها مع نظيره الجزائري للتوصل إلى مفاهمات، لكنها كانت بدون جدوى، وأعلنت عن توجه بعثة جزائرية للمصالح البيطرية إلى فرنسا لوضع حد لما وصفته وضعيات من هذا القبيل.

وأفادت الوزارة الفرنسية، في رد على مساءلة بمجلس الشيوخ صادرة في 13 نوفمبر الماضي، وجهها السيناتور حسين بورجي، أن السلطات الجزائرية رفضت فعلا إنزال 787 رأس من عجول الذبح بميناء العاصمة في 5 سبتمبر 2022، بعد مغادرة ميناء سات في 3 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن محادثات حثيثة جرت مع السلطات الجزائرية حينها من دون جدوى في محاولة لإدخال العجول.

ولفتت الوزارة إلى أن العجول تم إعادتها إلى فرنسا بعد أن غادرت ميناء الجزائر في 19 سبتمبر، ووصلت إلى ميناء سات في 23 سبتمبر، بهدف ذبحها وحرقها والتخلص منها، بالنظر إلى أن القوانين الأوروبية تمنع إعادة إدخالها في السلسلة الغذائية للفضاء الموحد.

وحاول رد الوزارة الفرنسية توجيه تهم ضمنية للجزائر باعتبار الحيوانات مشتبه في إصابتها بداء الحمى القلاعية، بالنظر لكونها تغذت على تبن مصدره من الجزائر التي تتواجد بها بؤر للحمى القلاعية، حسب ما زعمه الرد.

ووفق الجهات الفرنسية، فإن 4 عجول من التي تم إعادتها أظهرت التحاليل أنها مصابة وتم إخضاعها لعملية القتل الرحيم، وتم ذبح ما تبقى من رؤوس في مذبحين تم تسخيرهما للغرض ذاته، موضحة أن السلطات الفرنسية تحملت التبعات المالية والفنية لهذه العملية.

وكشفت وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسية عن مهمة لبعثة للسلطات البيطرية الجزائرية إلى فرنسا لمناقشة هذا الملف ومنع أي وضعيات مماثلة مستقبلا.