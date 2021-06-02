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الجزائر
أشرف على اطلاق امتحانات نهاية التعليم الإبتدائي

هكذا علق وزير التربية على حادثة الإعتداء على استاذات برج باجي مختار خلال زيارته للولاية

الشروق أونلاين
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هكذا علق وزير التربية على حادثة الإعتداء على استاذات برج باجي مختار خلال زيارته للولاية

وصف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، الأربعاء، حادثة  الإعتداء على استاذات برج باجي مختار، بالمؤلمة والشنيعة والتي لا تمت بصلة للدين والمجتمع الجزائري، وهذا خلال زيارته لولاية برج باجي مختار للإشراف على انطلاق امتحانات نهاية التعليم الإبتدائي.

وأكد واجعوط في تصريح صحفي له قبل انطلاق الإمتحانات أن الأستاذ خط أحمر، معبرا  من جديد عن استنكاره القوي لما تعرضت له الأستاذات.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن اختياره لولاية برج باجي مختار للإشراف على انطلاق الإمتحانات يحمل أكثر من دلالة ورمزية، قائلا “نحن نأمن بالقيم والإرادة والعزيمة”.

من جهة أخرى، عبر واجعوط عن شكره للنقابات التي وقفت حسبه “وقفة يشهد لها التاريخ”، وهذا بعد عدولها عن قرار مقاطعة الإمتحانات.

وقد وصل، صبيحة الأربعاء، وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، إلى ولاية برج باجي مختار للإشراف على انطلاق امتحانات نهاية التعليم الإبتدائي، حيث تأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من حادثة الإعتداء على الأستاذات.

وستكون الزيارة  حسب ما نقله التلفزيون العمومي فرصة للوقوف على وضعية القطاع وظروف التمدرس إلى جانب تفقد عدد من الهياكل البيداغوجية والمرافق الاجتماعية التابعة للقطاع بهذه الولاية الحدودية.

كما سيشرف الوزير بولاية أدرار على انطلاق إجراء هذه الإمتحانات للفترة المسائية بالمدرسة الابتدائية مالك بن أنس بعاصمة الولاية.

وسيجتاز أزيد من 853 ألف تلميذ، اختبارات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2021/2020 ، وذلك في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

ويبلغ عدد المترشحين، حسب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 391 .853 مترشحا من بينهم 469 . 436 ذكور و 922 416 إناث موزعين على 14472 مركزا للإجراء على المستوى الوطني.

وزير التربية يصدر قرارا جديدا يوم 26 ماي

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن اعفاء الأستاذات المعتدى عليهن ببرج باجي مختار من التدريس خلال الموسم الدراسي المقبل مع التكفل بالمرافقة النفسية لهن.

وجاء تصريح الوزير خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، بالنقابة الوطنية  لمديري المدارس الإبتدائية في إطار اللقاءات الثنائية التي باشرتها الوزارة الوصية مع الشركاء الإجتماعيين.

وأوضح بيان للنقابة أن اللقاء خلص أيضا إلى إدماج 30 ألف مشرف تربوي بالمدارس الابتدائية، بالإضافة إلى فتح مناصب مالية إضافية لرتبة مساعد مدير في الولايات التي تعرف نقصا.

الوزارة تعلن التكفل بالضحايا الثلاثاء 25 ماي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، تكفلها بكافة مطالب الأستاذات المعتدى عليهن ببرج باجي مختار، الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان للوزارة أنه تقرر الإستجابة لجميع المطالب المطروحة من قبل الأستاذات المتضررات والمتعلقة بالجانب المهني والإجتماعي والنفسي.

وفي ردها على مطلب محاكمة الجناة علنيا، أوضحت الوزارة الوصية أن الجهات القضائية ببرج باجي مختار، فتحت تحقيقا معمقا وستقوم النيابة باطلاع الرأي العام بالنتائج والإجراءات المتخذة في حينها.

كما تعهدت الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية في المناطق المعزولة، إلى جانب ايفاد لجنة وزارية قبل نهاية السنة الدراسية للوقوف على واقع قطاع التربية بالمنطقة.

وفي هذا السياق أكدت وزارة التربية أنها ستعمل بالتنسيق مع السلطات الولائية على توفير سكنات وظيفية وإلزامية وإقامات للأساتذة الوافدين من خارج ولاية برج باجي مختار.

حادثة أستاذات برج باجي مختار: جراد يخرج عن صمته يوم الأحد 23 ماي

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، بخصوص حادثة الاعتداء على أستاذات برج باجي مختار  “أنه سجل بغضب الأفعال الاجراميّة المعزولة ضدّ المرأة  في بعض المناطق، والتي لا تمتّ بصلة لأصالة وقيم المجتمع الجزائريّ .

وأكد الوزير الأول، الأحد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا “لن نتسامح أبدا مع أيّ نوع من الأذى الذي يستهدف جسدها أو شرفها، وأمرنا بتشديد الحراسة على الإقامات المعزولة، ومعاقبة كلّ من يجرم في حقّ المقيمات ويمسّ بسلامتهنّ أو طمأنينتهنّ.

وأضاف أن “المرأة الجزائريّة هي المجاهدة والمربية والسياسيّة والفنانة والمُعالجة، هي الأم والزّوجة والأخت والبنت والرّفيقة، حاضرةٌ في الوعي الجمعي الجزائري بكل قداستها”.

وقال الوزير الأول “نواصل دعمنا لضمان المكانة التي تليق بالمرأة الجزائريّة، ولحقّها في الحياة العامّة ولحمايتها في الفضاءات العموميّة، لتساهم بكلّ ما تملك من شجاعة و قوّة في تشييد الجزائر الجديدة.

وأضاف قائلا “لن ندّخر أي جهد لتجريم كلّ أشكال العنف التي تطال المرأة أو صورتها وعبر أيّة وسيلة”.

الاعتداء على معلمات برج باجي مختار.. هذا ما قاله المفتش العام لوزارة التربية

شجب المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذات في برج باجي مختار.

وقال بن زمران، الأحد، خلال ترؤسه للجنة التحقيق التي أوفدها وزير التربية للولاية للوقوف على حيثيات الحادثة “حريصون على الوقوف بجانب أخواتنا الأستاذات اللائي تعرضن إلى اعتداء بشع وشنيع”.

وأضاف بن زمران “نشجب ونندد بكل قوة ونستنكر ما وقع لأن ضحاياه من محترفات مهنة الشرف وتربية الأجيال ومضحيات في سبيل أداء رسالة التعليم الشريفة”.

وزير التربية يوفد لجنة للتحقيق في القضية

كشف نقابيون من قطاع التربية، أن الوزير محمد واجعوط أوفد لجنة تحقيق يرأسها المفتش العام للوزارة إلى برج باجي مختار للوقوف على حيثيات الاعتداء بالسلاح الأبيض على استاذات مقيمات بالمنطقة وهزت الرأي العام.

ونقل ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، عن الوزير تأكيده خلال لقاء معهم، الأحد، إيفاد لجنة تحقيق إلى برج باجي مختار برئاسة المفتش العام للوزارة، للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن الحادثة.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة ستفتح تحقيقا شاملا في قضية الاعتداء على أستاذات ببرج باجي مختار.

وطالبوا النقابيون بتوفير الحماية للأساتذو والمعلمين الذين يتنقل بعضهم لمئات الكيلومترات من أجل العمل.

مجلس قضاء أدرار يكشف حقائق جديدة حول  قضية برج باجي مختار

والخميس 20 ماي 2021، كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار، بولقصيبات محمود، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية الاعتداء على معلمات في برج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين في القضية.

وقال النائب العام المساعد بولقصيبات، خلال الندوة الصحافية حول قضية الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار، إنه تم القبض على 9 متهمين، بينهم 4 اعترفوا بالجريمة و5 قيد التحقيق.

وأوضح النائب العام المساعد أن الكثير مما يشاع في صفحات الفيسبوك عار من الصحة، مشيرا إلى أن الجناة قاموا بالاعتداء جنسيا على إحدى المعلمات.

وأشار بولقصيبات أن الاعتداء كان بالضرب واستعمال آلات حادة، فيما سيتم تقديم الجناة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج باجي مختار.

حادثة استاذات برج باجي مختار الأكثر تداولا على تويتر بالجزائر

وحققت حادثة الاعتداء على استاذات بولاية برج باجي مختار قبل يومين الترند على منصة تويتر بالجزائر وكانت الموضوع  الأكثر تداولا يوم الخميس، وسط موجة تضامن مع الضحايا ومطالب بتسليط عقوبة مشددة على المتورطين فيها.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين بموجة تضامن مع استاذات ببرج باجي مختار بعد تعرضهن للاعتداء بالسلاح الأبيض، مرفوق باغتضاب حسب رواية زميلات الضحايا.

وهزت الحادثة المجتمع  وخاصة الوسط التربوي وحتى العالم الإفتراضي  وحققت  “الترند” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الجزائر.

وكانت المنشورات تحمل التنديد والشجب لما حدث لمربيات الأجيال، مطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

“جمال شرفي” أحد المتفاعلين مع القضية على موقع “تويتر” علق قائلا “لا أحد يستحق ما حصل من إجرام وترويع في برج باحي مختار فما بالك بنساء و مربيات أجيال عزل، على الدولة الضرب بيد من حديد فهذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة”.

معلقة أخرى تدعى “لينا” طالبت هي الأخرى بتسليط أشد العقوبات على من أسمتهم “وحوش بشرية” وهو ما دعى إليه أغلب المتفاعلين مع القضية.

وزير التربية يصدر أول تعليق الأربعاء 19 ماي

قال وزير التربية، محمد واجعوط، الأربعاء، إن التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على الأستاذات في برج باجي مختار.

وعبر الوزير عن تضامنه مع الأساتذة المعتدى عليهم، مؤكدا أن “مكانة الأستاذ متميزة وهو رمز العلم ومن يحضر إطارات الغد”.

من جهته أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له توقيف شخصين من المشتبه بهم تعرفن عليهم الضحايا.

كما أكد المصدر ذاته أن النيابة فتحت تحقيقا معمقا لتوقيف الفاعلين بكل الوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.

وقام مجموعة من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار عبروا فيها عن دعمهم للأستاذات ورفضهم لمثل هذه الاعتداءات.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات أكدوا فيها أن “الإعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر” مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وتعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن  الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.

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التعليقات
47
  • **عبدو**

    المجتمع ايضا مسؤول عن حمايتهن فينهى عن المنكر و يأمر بالمعروف و يدافع عن الحرمات سواء كانت من محارمه او من غير محارمه ، لان الله و رسوله نهى عن الفحشاء و المنكر ، و لا يظن احد ان اي امراة لا من المحارم لا يدافع عنها و لا يبالي و الله اعلم

    1
  • جزائري

    بارك الله في جهود الجميع ، واقتراحي هو : - التقاعد المسبق للأستاذات هو أحسن دعم نفسي ، ولو بنصف الراتب .

    -6
  • Moalim

    راودتني ليلة أضغاث أحلام... راتب يبقى منه آخر شهر ولو صرف رقيق أعطيه لإبني ليشتري به جعبة مداد... منحة إضافية تعينني على نفقة المواصلات و لمجة الكشير و الجبن اليومية... ساعة أو ساعتان يوميا أتفرغ لهواتيتي في استماع إلى زقزقة العصافير... حلمت أن الكادر لا يتقاضى سوى راتبه الأصلي ... لا امتيازات... لا جوزات... لا سفريات... لأنه ليس ابن 10 شهور .... أو من مجرة اندرومدا.... ليس أكثر ذكاء ولا حبا لهذا الوطن أكثر من غيره... ليس بالعبقري الفذ ولا بسوبرمان كي يكون وصيا عليا... إن كنت مخطأ فليجرب أن يعيش براتب 33000 دج لمدة شهر واحد... كنت أصيح في حلمي حتى بح صوتي... قالو هذا مترشح شباب و حامي... يجيبنا حقوقنا... نفطيو عليه... و فجأة نوضني ولدي قائلا... بابا نوض ... الواد فاض..... يتبع

    1
  • طارق الجزائري

    يجب إنزال أقصى العقوبات على هذه الحيوانات البشرية الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة في حق كائن ضعيف لا حول له ولا قوة فبغير الحزم لن يتحقق العدل والأمن. وعلى الوزارة الوصية إعادة النظر في مسألة التوظيف في أماكن بعيدة خاصة بالنسبة للنساء.

    2
  • لعيد

    التكفل بجميع مطالب الستاذات المتضررات بالله عليكم هل يمكن إرجاع عذرية أستاذة بعدما أغتصبت إن الشرف لايعوض و لا يمكن أن يتكفل به إنها وصمة عار في جبين كل مسؤول مباشر أو غير مباشر على الجزائر و أمنها و على ولايات و على الدوائر أليس لأي مسؤول أن الصحراء يعبرها من كل العرقيات و كل الدينات و كل الأطياف و جميع الفئات منها التاجر و تاجر المخذرات و المرتزقة و المواطنين الصالحين الذين هم عرضة للإعتداءات هؤولاء ألم يطلعوا على تقارير الأمنية الإعتداءات و المخذرات و العصابات و المرتزقة الأفارقة التي تجوب الصحاري أم عندما يسقط الفأس بالرأس يتدخل المسؤولون و كم هي الحالآت التي التي يتم التفريط فيها في حقوق المواطنين كالطالبة التي ماتت حرقا و بعدها تدخلت السلطات لترميم ماافسده التهاون و التخاذل المسؤولين إن ما يتقاضونه من أجور و إمتيازات تتعدى عملهم و جهدهم و لا يستحقون منها اليزر القليل من هذه الإمتيازات بل لوكنا في دولة قانون لتم تحديد المسؤولية حسب المسؤولين على مستوى كل المسؤوليات و القطاعات و معاقبتهم و الإقتصاص منهم قبل المجرمين الفعليين .

    0
  • بومبروك

    حسبي الله ونعم الوكيل لويوجد خير من الاساس ماكانوش النسا يخرجو ويتمرمدو للخدمة كان قاعدين معززين مكرمين في ديورهم مساكن لكن لالا بلاد الهم والغم والميزيريا لازم الجميع يكون برا الدار من الصغير للكبير والا لقمة العيش ماتعتبش باب الدار. الله يعوض عليهم ويعينهم. اما الفاعلين صدقوني اذا يفعلو فيهم الاعدام غير الكل يتربى ويتفكر ربي... ((نحب بلادي ونحب نولي ليها لكن مشي بش نكون سراق ولا ندفع الرشوة ولا نجوع ونتمرمد مدابيا نولي ونعيش بعزة وكرامة وناكل خبزتي حلالية ومنخافش على اهلي وعيالي)) تتخيلو هاد الشي نشوفوه غير فالمنام... ندعي ربي يسخرلنا الرجال المومنين بالخير يقومو بالبلاد و العباد رانا داخلين على انتخابات وانشالله ربي يبينهم ويوفقهم.

    1
  • amremmu

    لأيوب الشامي : المحرم في زماننا يحتاج اليه من يعيش في القرن 21 بعقل يوقف به الزمن في عصور الكهوف والمغارات وحتى ان كان رجلا بطول 2 متر وعرض 1 متر والسبب أن جسده عفوا جثته وعقله متناقضان .

    -13
  • أستاذ هرب م م م

    مدرستنا المنكوبة هي التي قامت بتكوين هؤلاء المجرمين وغيرهم وستكون المزيد بما أن ارادة اصلاحها واعادتها الى قديم عهدها يوم كانت في القمة منعدمة .

    8
  • احمد

    كعادتها السلطات و المسؤولين في بلادنا لا يتحركون الا بعد وقوع الفأس في الرأس ................................

    19
  • أيوب الشامي

    amremmu السيد ومن هو على شاكلته الذين ضحكوا على من قال ان المرأة لا يجب أن لا تغادر البيت ... بامكانها مغادرة المطبخ و البيت والدولة والقارة لكن مع محرم وبامكانها مغادرة الأرض أيضا مع الكفن هذا اولا ثانيا لماذا تعرضت هؤلاء الأستاذات للجريمة لولا انهن غادرن البيت بدون محرم . اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء والسفيهات منا .

    -1
  • sami

    pour quoi elle se repetent ses evenement ,je me souvient une affaire semblable a hassi messaoud quand en a enterrer les femmes vivante je ponse dans les années 2000

    4
  • عبد الرحمان موساوي

    هذه المرة الرابعة على التوالي التي تنتهك فيها حرمة أخواتنا في أقصى الجنوب و لم تتعض الجهات الأمنية هناك لتفادي تكرار المشكل. كيف تحدث مشاكل من هذا النوع و للمرة الرابعة و لم تتعض الجهات الأمنية هنا و تتخذ قرارا بغلق هذه المراكز نهائيا؟ لجناة فروا طبعا لعدم وجود نضام أمني و الضحية هي المرأة مربية الأجيال طبعا. على الحهات الأمنية غلق هذه المراكز الحدودية ما لم يتوفر فيها الأمن.

    18
  • iggli

    واش ينفع الان ..... هناك قرارات يجب ان تصدر قرارات ..المناطق النائية فقط للذكور مثلا ..... كل من يمس بكرامة الاساتذة فهذا عقوبتهمن الدرجة 100 مثلا ...

    7
  • مواطن55

    الكل يتكلم على المجرمين المعتدين. لكن هناك مجرمين اخرين غير ظاهرين وهم من ارسلوا هؤلاء المعلمات الى تلك المناطق المعزولة ودون ان يضمنوا لهن حتى مسكن محترم وأمن. يجب محاسبة المسؤولين والتحقيق معهم ايضا.

    38
  • محمد العربي

    سكت دهرا ثم نطق كفرا

    17
  • أحمد

    أوقفوا مصطلح الجزائر الجديدة من فضلكم فلا يجب أن نكذب على أنفسنا ونضحك على الذقون إذ أنّه لا وجود لجزائر جديدة ولا هم يحزنون ومن يقول بغير ذلك فليبرهن لن أين تكمن الجدّة ؟

    30
  • احمد

    غضب و تنديد على الفيسبوك...............................

    12
  • أخوكم من سطيف

    المهم كيف ستتعامل الدولة الجزائرية الموقرة مع هأولاء الأوغاد المتوحشين ؟ يزعمون أنها لا تمت إلى قيم مجتمعنا بشىء و تناسوا المخدرات و المهلوسات و المواقع الإباحية في الإنترنات الذي يرفضون حجبه بحجة حربة التعبير !!! هذه الحادثة علامة بداية لجيل جديد من الوحوش البشرية المخمورة يا سيادة رئيس الحكومة الموقرة....

    17
  • م/ب اولاد براهيم

    هؤلاء ذئاب منفردة . مثلهم مثل من يخطفون الاطفال ثم ينكلون بهم وبعد اشباع غريزتهم الحيوانية يرمونهم جثثا هامدة ليقضون سنبن وراء القضبان ثم يعودون لحرفتهم المعتادة وهكذا.. لان الوازع؛ والرادع لايوجدان..؟؟ لقد وقعت لى نفس العملية الشيطانبة لما كنت مديرا بولاية أدرار.. لكن الاستاذة كانت فحلة راجل بمعنى الكلمة وراحت تصارعهم؛ وتدافع عن نفسها بعصا؛ وسكينا تهش يهما ... وتصرخ... طالبة النجدة ..الى ان فروا مهزوىمبن كالجرذان..

    20
  • Ali

    أول من يحاسب على هذه الجريمة و كل الجرائم التي تحدث في البلاد هي قوات الأمن، لأنها لا تعمل شيء و فقدت هيبتها و أصبح المجرمون يصولون و يجولون بلا حسيب ولا رقيب،و الجرائم ترتكب أمام مقار الشرطة. يجب إعادة هيبة الدولة مثل فترة السبعينات أيام الرئيس هواري بومدين الله يرحمه

    14
  • موسطاش

    إنهم جيل بوتفليقة ، تركهم لنا كالجرب ثم هرب ؟

    32
  • سفيان 19

    راني قريت كل التعليقات، كلها مع الحق. يمنع ويردع شرعا وقانونا التعدي على الرجال والنساء على السواء ولو بالأعدام. ولكن ما لم أقرأه هو رأي الشرع في سفر وإقامة نساء في منطقة بعيدة ومعزولة!! يا ناس لما حرم الإسلام سفر المرأة وإقامتها في مكان غير موطنها من غير محرم إنما ذلك لحمايتها وصون كرامتها. من حكمة الشرع أن المحرم يتفانى في حماية أمه أو أخته أو زوجته أو... المرأة ضعيفة مهما ادعت القوة. لا تغطوا الشمس بالغربال. من حارب فطرة الله حاربه الكون كله.

    17
  • الهادي

    الشيء الذي لا يفهمه 43 مليون جزائري هو لماذا إخفاء وجوه هؤلاء الحيوانات البشرية ؟ يجب كشف وجوههم إلى الناس ليعرفهم الجميع كما يحدث تماماً مع اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم ! فقد فقدوا بفعلتهم الشنيعة هذه كل حقوقهم ؟ و يجب ان تجرى لهم محاكمة علنية على المباشر كما حدث في محاكمة أويحي و عصابته !

    69
  • محمد١٣

    لا يمكن الحديث عن شيء ما لم تضرب العدالة بيد من حديد هن اخواتنا و بناتنا و عرضنا، لا ينبغي لنا النواح مالم تتظافر جهودنا بداية بتربية ابنائنا و إعادة الاعتبار للاستاذ في المحيط الاجتماعي، كما ان وجود مؤسسة عمومية عرضة لهجوم قطاع الطرق ينبغي مواجهته بحزم لتحديد المسؤوليات.

    28
  • عبد الحميد

    وأين الجديد في الموضوع كل المقال كلام معاد لا جديد فيه

    25
  • بوراس

    المجتمع الذي لا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر سيدفع الثمن اجلا اوعاجلا

    52
  • Bassam

    Sinon la peine de mort, du moins la perpétuité pour ces monstres sans coeur et sans ame !!!

    19
  • Imad

    على العدالة ان تقتص منهم امام المواطنين حتى لا يفكر اي وحش في المغامرة مستقبلا

    27
  • أخوكم من سطيف

    نعم سيتم توقيف الجانين ثم يزج بهم في السجون يأكلون و يشربون إلى عدة أعوام ثم يخرجون بالأوشام و الأجسام الضخمة يرهبون الآمنين ... كالعادة للأسف 😭

    150
  • اسمعوا و عوا

    لو كنت قاضي القضية لحكمت بالاعدام حتى ولو لم يطبق الا انني سوف الاقي بيها ربي يوم القيامه قاضي القضاة ليس يعفو في العدل .

    76
  • منور

    الإعتداء الرابع ولم تتحرك الجهات الوصية ، ... حسناً فعلوا بمغادرة المنطقة حتى تتوفر الظروف الملائمة

    54
  • امينة وهران

    من يتحمل المسؤولية هم الاجهزة الامنية بدرجة الاولى التي للاسف لم تقم بواجبها كما ينبغي رغم المناشدات المتكررة لعمال التربية في هذه المنطقة المعزولة ,المنكوبة والمهمشة لتوفير الامن لكن لو تعلق الامر بالخليجيين الذين ياتون كل مرة الى الصحراء لاستنزاف ثرواتها الحيوانية ايلة للانقراض نجد المسوولين يهرولون اليهم و يتم تسخير لهم فرقة امنية تسهر على حمايتهم وعليه ومن هذا المنبر نتمنى عزل وزير التربية الذي من المفروض يقوم بواجب زيارة الضحايا من الوهلة الاولى وعزل رئيس الامن تلك المنطقة وايضا والى المنطقة وتكريم استاذات وتعويضهن ماديا ومعنويا

    97
  • جنوبي

    سجن 3 نجوم هو السبب في تفشي الإجرام في وسط الكجتمع ، لو يحرم كل مجرم من الرفاهية التي يعيشها في السجن و يساق مذلولا مسلسلا للأعمال الشاقة لما وصلنا لهذه الظاهرة أين أصبح المجرم يتمنى العودة للسجن ، يتحججون بحقوق الانسان و هل المعتدى عليه ليس إنسان

    53
  • المحلل الاسترتيجي

    على الدولة اعادة النظر في توجيه البنات نحو الاماكن البعيدة من مساكنهن لاننا مجتمع محافظ---والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه--حان وقت تطبيق القانون--(اللي دار يخلص).

    36
  • عادل

    الإعدام امام الملأ او اتنازل عن الجنسية الجزائرية

    23
  • د.محمد

    حسبنا الله و نعم الوكيل ... انا عايش في وسط المدينة و في حي السيوفا و الكاشيات و الرعب و الدم و القتل في كل الأوقات عن مقربة من مركز الشرطة .. في منتصف النهار .. في الحي لي نسكن فيه و في كثير من الأحياء الأشرار لي ما رباوهمش والديهم و طلقوهم للشارع يربيهم رافدين سيوفا كبار و خناجر و الكلاب بيتبول و يرعبو في الناسو يتعداو عليهم و الشجارات بيناتهم في النهار و في وسط المدينة .. لي راها محيرتني كيفاش ما تتدخلش الدولة و تقدر تقضي عليهم بين ليلة و نهار علاش ما تتدخلش ؟؟؟؟ علاس ما تقضيش عليهم و تنقيهم من لرض ... حسبنا الله و نعم الوكيل ...

    128
  • عريف

    ان كانت الواقعة حقيقة. يجب محاسبة المسؤول الأول في الولاية ثم المسؤول التربوي ثانيا. أما الشرذمة المزطولة فيجب ان يجعلوا عبرة باذاقتهم المر والعلقم.

    17
  • amremmu

    لا من شك أن الفاعلين من سلالة الظلاميين الذين يعتبرون المرأة ربع انسان لا يجب عليها مغادرة المطبخ لانها ولدت فقط لغرض الانجاب وتنظيف البيت وتهيئة الطعام .

    -76
  • لزهر

    الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها على حسب رأي العّلامة إبن خلدون العيش في الإستبداد و القمع و إذا رافقه الفقر و الجهل يفسد الشعوب التي كانت تتحلى بسلوك منتظم و معتدل و الشعب الجزائري مُسالم و مسامح و لا يثور إلا إذا ثارت ثائرة.

    11
  • مواطن

    أمثال هؤلاء الذين يروعون الآمنين و يعتدون على الأرواح و الأعراض يسمون في شريعتنا المفسدون في الأرض و جزاؤهم ضربة بالسيف أو رصاصة في الرأس أو حبل مشنقة مع الصلب ليكونوا عبرة للمجرمين و أمانا للمجتمع. ماذا نستفيد من وضع حيوانات بشرية في السجون و علفهم لسنوات؟!؟!؟!

    76
  • Stop

    درست في الجنوب واعرف العقلية جيدا، يكرهون الاساتذة الذين ياتون من غير منطقتهم، خاصة الولايات الشمالية

    -29
  • Si moh

    يستحقون أقصى العقوبة خاصة و أن هذه الجامعة تضم خيرة أساتذتها المصنفين عالميا من بين الريادة العلمية العالمية

    30
  • mohamed

    dans les pays qui se respectent, le premier responsable dans le secteur se rend sur place au moins pour s'enquérir sur l'état de santé des victimes

    38
  • محمد

    هذو القوم المفروض لا توفر لهم الدولة لا معلمين لا اطباء لا اي شيء

    -58
  • ظاهرة حقيقية

    امر لا يجب السكوت عنه وعلى اجهزة الامن ان تتحمل كل مسؤولياتها وتوقيف الجناة في اقرب وقت وهم قادرين على ذلك اللهم ان كان في الامر سرا..

    78
  • جزايري حر

    هذا الوضع المتعفن ، وبروز ظاهرة العصابات الإجرامية التي تصول وتجول بلا حسيب ولا رقيب ، ودون استرجاع هيبة الدولة وردع هذا *** الإرهاب *** الجديد قد تتطور الأمور إلى النموذج المكسيكي والبرازيلي حيث العصابات مسلحة تسليحا ثقيلا وتحارب الدولة ندا لند... كثير من الخبراء على هذا المنبر المحترم وغيره دقوا ناقوس الخطر ونبهوا إلى خطورة مايجري لكن .... ؟؟؟؟!!!!!

    55
  • Mohdz

    و الله هاذا شيئ خطير عسو عرض المواطن كرماته و ممتلكاته عوض التظيق عليه و الخوف عل زوال مصالحكم .

    64

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