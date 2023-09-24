وزارة النفط العراقية: أسعار النفط قد تقفز إلى مستوى 100 دولار قبل نهاية 2023

توقع مسؤول في وزارة النفط العراقية، أن تقفز أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من 2023.

وقال باسم خضير وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة محلية:”من المتوقع أن يلامس سعر برميل النفط الخام 100 دولار، في الربع الأخير لعام 2023″.

وأضاف المسؤول العراقي أن “أسعار النفط أخذت بالارتفاع بعد قرارات أوبك+ في أفريل الماضي. مشيرا إلى أنه “من الصعب جدا هبوط أسعار برميل النفط عن 75 دولارا للبرميل”.

وأرجع المتحدث ذلك إلى “اعتبارات تتعلق بأوضاع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. فضلا عن الوضع في روسيا التي تخوض ما يمكن أن نسميه اقتصاد حرب”، على حدّ تعبيره.

بالمقابل، رفع بنك الاستثمار البريطاني “باركليز” توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2024 المقبل، في أوت الماضي، إلى مستوى 97 دولارا للبرميل من خام برنت.

ويرجّح خبراء المصرف البريطاني أن يؤدي تباطؤ نمو إمدادات النفط من خارج تحالف أوبك +، فضلا عن استمرار خفض الإنتاج من دول المجموعة، إلى ارتفاع الأسعار.