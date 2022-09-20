وزير التربية يوضح بخصوص الامتحان الجديد لتلاميذ الابتدائي
سيكون الامتحان الجديد الذي سيعوّض امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ابتداء من هذه السنة الدراسية، امتحانا تقييميا تشخيصيا ذو بعد تكويني. ولن يحتسب في معدل الانتقال إلى التعليم المتوسط، ولا يشترط إجراؤه في وقت واحد، حسب ما أوضحه وزير القطاع.
وقد ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الثلاثاء، اجتماعا لضبط آخر الإجراءات المرتبطة بتنصيب امتحان تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي.
وحضر الاجتماع إطارات من الإدارة المركزية، رئيس المجلس الوطني للبرامج، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وتسعى الوزارة إلى أن يكون الامتحان “مرجعا لعملية التقويم والمعالجة للصعوبات المسجّلة في المرحلة الابتدائية من التعليم”.
الامتحان الجديد لا يحتسب في معدل الانتقال إلى المتوسط.. ولا يشترط إجراؤه في وقت موحّد
كما جدّد الوزير أنّ الامتحان لن يحتسب في معدل الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط. حيث يعتمد المعدل السنوي لجميع المواد في السنة الخامسة معيارا وحيدا للانتقال.
ووجّه بلعابد إطارات القطاع في خلال الاجتماع، لوضع رزنامة وإطار تنظيمي مفصّل ودقيق لكلّ ما يتعلّق بفترة إجراء الامتحان، والتي لا يشترط أن تكون موحّدة.
كما يتضمّن الإطار التنظيمي الذي أوصى الوزير بتحضيره “معايير تقييم تستجيب لمرجعية موحّدة. تحدد المهارات والمكتسبات المطلوب قياسها لدى المتعلم في هذه المرحلة”.
وستتمّ برمجة لقاءات تكوينية للمشرفين على تأطير هذا الامتحان، الذي يشرف عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وزير التربية: امتحان جديد لتلاميذ الابتدائي
وفي 17 سبتمبر 2022، أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن تنظيم امتحان جديد في المرحلة الابتدائية بداية من السنة الدراسية الجارية 2022-2023. ليحلّ محلّ امتحان نهاية التعليم الابتدائي.
وقال بلعابد في تصريح صحفي أن الامتحان يهدف إلى تقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية. غير أنه لن يحتسب في معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.
وأوضح الوزير في تصريحه:“تم اليوم وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية. وسيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية”.
وأضاف:”هذا الامتحان الذي لا تحتسب نتائجه في معدل العام للانتقال إلى الطور المتوسط، يهدف إلى تشخيص النقائص التي قد يعاني منها أبناؤنا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”.
وسيسمح ذلك بـ”ضمان معالجة بيداغوجية محكمة، ترمي إلى إعطاء التلاميذ فرص للنجاح في مسارهم الدراسي. لاسيما بعد تصحيح الاختلالات التي يظهرها هذا الامتحان التقييمي”، يضيف الوزير بلعابد.
كما أكد وزير التربية أن الامتحان التقييمي للمكتسبات، سيحل محلّ امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة.