أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إمضاء تعليمة جديدة تهدف لاستحداث مناصب مالية لحاملي الدكتوراه في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن تنظيم المسابقات سيكون بداية من شهر جانفي القادم.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، من ولاية وهران أنه قد تم توقيع تعليمة بين وزارته ووزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي، لاستحداث منصب مالي لحاملي الدكتوراه برتبة دكتور في قطاعات مختلفة.

وقال بن زيان إن “هذا الإجراء سيساهم في تحسين الأداء بالقطاع وهو ما يُعمل به في البلدان المتطورة”.

وسيتم الاستماع خلال أشغال الندوة إلى عرض حول التكوين في الدكتوراه ومناقشته لضبط الترتيبات والإعلان عن فتح إيداع عروض.

وأكد الوزير، من ولاية وهران، أن تنظيم المسابقات سيكون بداية من جانفي 2022.

وشدد المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة استقبال الطلبة بشكل لائق في الإقامات الجامعية، مطالبا مديري الخدمات الجامعيات بتوفير المناخ المناسب للطلبة داخل الإقامات الجامعية.

مسؤول بوزارة التعليم العالي: نظام جديد لمسابقات الدكتوراه

كشف البروفيسور الخير قشي رئيس لجنة التنسيق بمؤسسات التعليم العالي، عن اعتماد نظام جديد لمسابقات الدكتوراه لتفادي عيوب النظام القديم يطيق هذا الموسم وسيعلن عن موعد المسابقات في وقت قريب جدا.

وأوضح البروفيسور قشي، الخميس، في تصريح لإذاعة سطيف، أنه سيتم وضع نظام جديد لمسابقات الدكتوراه وسيتم الإعلان عنه وعن موعد المسابقات قريبا جدا عبر مواقع المؤسسات الجامعية.

وعن التلقيح أكد البروفيسور قشي “حاليا لا نتحدث أبدا عن إلزام و إجبار الأسرة الجامعية بأخذ اللقاح، لكن لا نريد ان نصل إلى مرحلة نضطر فيها لذلك”.

وأضاف البروفيسور قشي أن الوزراة تراهن على وعي ومسؤولية وثقافة الأسرة الجامعية لأخذ اللقاح وإنجاح العملية والاصطفاف لصوت العقل .

وأكد المتحدث أن الدخول الجامعي سيكون رسميا يوم 04 سبتمبر للأساتذة والطلبة لإجراء امتحانات الاستدراك وإكمال السنة الماضية، أما انطلاق الدراسة في الموسم الجديد تكون في الأسبوع الأول من أكتوبر بنظام الفوجين او الثلاثة مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد ذلك بعد.

وعن تجربة التعليم عن بعد قال البروفيسور قشي “اكتسبنا خبرة جيدة نستغلها هذا العام، وقد نضطر لاعتمادها في السنوات القادمة مع المقاييس الثانوية بسبب عدد الطلبة”.