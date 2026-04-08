وزير الحرب الأمريكي يخرج ببيان النصر على إيران.. هذا ما قاله!

خرج وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، ببيان النصر على إيران، زاعما تدمير دفاعاتها الجوية ومنصات صواريخها وقيادات الصف الأول.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي بالبنتاغون: “استخدمنا أقل من 10% من قدراتنا في عملياتنا ضد إيران”، مشيرا إلى أن القوة المحدودة التي تم توظيفها كانت كافية لتحقيق نتائج حاسمة، مما يعكس حسبه الفارق الهائل في القدرات العسكرية بين الجانبين.

وأكد أن “طهران فقدت كل إمكانات الدفاع الجوي”، موضحا أن الضربات الأمريكية استهدفت بدقة عالية منظومات الرادار ومنظومات الاعتراض الجوي، مما ترك السماء الإيرانية مفتوحة أمام أي عمليات مستقبلية إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن القوات الأمريكية “سحقت منصات إطلاق الصواريخ في إيران”، بما في ذلك المنصات الثابتة والمتحركة ومنصات الصواريخ الباليستية والكروز، مما قلص بشكل كبير من قدرة طهران على الرد أو تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وكشف أن العمليات شملت استهدافات دقيقة للشخصيات القيادية، مؤكدا أن القوات الأمريكية “قضت على كل قيادات الصف الأول في إيران”، من قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين كبار، مما أحدث فراغا قياديا في الأوساط الإيرانية وأضعف قدرة النظام على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة، حسب تصريحاته.

وفي اللحظات الأخيرة، وقبل نحو 90 دقيقة فقط من انقضاء المهلة التي كانت تنذر بـ”إفناء حضارة بأكملها”، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حافة الهاوية، معلنا تعليق الهجوم الشامل على إيران لمدة أسبوعين.

واعتبرت طهران القرار انتصارا تاريخيا لها، وقالت إنها قبلت بهذا الوقف المؤقت للقتال بناء على نصيحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، ونظرا لما وصفته بتفوقها العسكري في الميدان.