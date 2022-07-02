وزير السكن يؤكد قرب انتهاء الأشغال في ملعب براقي

سيكون معنيا بكأس إفريقيا للاعبين المحليين مطلع العام المقبل

كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، السبت، عن قرب الانتهاء من الأشغال على مستوى ملعب براقي في العاصمة، على غرار باقي المنشآت الرياضية في مختلف ربوع الوطن، ملمحا في ذات الوقت إلى قرب تدشين ملعب براقي.. “الجوهرة” الجديدة التي تضاف إلى الملاعب التي تتوفر عليها البلاد، عقب تدشين ملعب وهران “ميلود هدفي” في وقت سابق.

وقال وزير السكن والعمران، على هامش حفل توزيع السكنات بمختلف الصيغ، السبت، إن الجزائر تفتخر بالسواعد الجزائرية التي أكدت قدرتها على تشييد أضخم المنشآت الرياضية على مجه الخصوص، مستشهدا في ذلك بالمركب الأولمبي الجديد في وهران، حيث قال المسؤول الأول عن القطاع في هذا الصدد: “انتهت أشغال ملعب براقي، والأشغال في ملعب الدويرة تسير بخطى سريعة”، حيث أكد الوزير بلعريبي أن رفع العراقيل الإدارية التي شهدها ملعب تيزي وزو مؤخرا ساعد على استئناف الأشغال فيه عقب توقف دام لأزيد من سنتين.

يشار أن المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، كان قد أصدر بداية شهر أفريل الفارط، تعليمات صارمة إلى مؤسسة الإنجاز المكلفة ببناء ملعب براقي، تقضي بالرفع من وتيرة الأشغال، حيث تجلي ذلك من خلال زيارة العمل التي قام بها بلعريبي إلى هذه المنشأة الرياضية، علما أن الوزير بلعريبي كان قد وقف على عدم إحترام الالتزامات المتعلقة بالمشروع التي تم الاتفاق عليها.

يحدث هذا في الوقت الذي قام فيه وفد تابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمعاينة ملعب براقي الإثنين الفارط، من خلال تفقد مختلف الورشات المفتوحة على مستوى الملعب، كما وقف وفد “الكاف” على مدى تقدم الأشغال، حيث كانت اللجنة مرفقة بممثلين من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، علما أن ملعب براقي سيكون معنيا بكأس إفريقيا للأمم 2023 الخاصة باللاعبين المحليين، التي تحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل 2023.

جدير بذكره أن وزير السكن والعمران كان قد أكد نهاية شهر مارس الفارط عن تقدم الأشغال في ملعب “براقي”، حيث كشف عن تقدم الأشغال فيه بنسبة 85 بالمائة، حيث التزم ذات المسؤول بتسليم المنشأة الرياضية في آجالها المحددة نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.