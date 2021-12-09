وقف عرض فيلم عالج قضية “النطف المهربة” بطريقة مسيئة للأسرى الفلسطينيين

شنّ نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة على فيلم جديد عالج قضية “النطف المهربة” بطريقة مسيئة للأسرى الفلسطينيين.

وأعلن المخرج المصري، محمد دياب، وقف عرض فيلم “أميرة” الذي تسبب بجدل واسع النطاق في الأراضي الفلسطينية والأردن، وطالب في بيان عبر صفحته على فيسبوك بتشكيل لجنة مختصة من قبل السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم لمشاهدة الفيلم ومناقشته.

وأكد البيان أن “أميرة” لم يسيء لقضية الأسرى الفلسطينيين وأن هناك “إجماع” خلال عرضه في المهرجانات السينمائية بأن “الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي إنساني وينتقد الاحتلال بوضوح”.

ويحكي الفيلم قصة فتاة فلسطينية تدعى “أميرة” ولدت عن طريق تهريب نطفة، تم الاكتشاف لاحقا أنها تعود لضابط إسرائيلي وليست للسجين الفلسطيني الذي يفترض أن يكون والدها.

وفيلم أميرة هو إنتاج مشترك أردني مصري فلسطيني من تأليف وإخراج محمد دياب وبطولة النجمة الأردنية صبا مبارك والممثلة الأردنية تارا عبود التي لعبت دور أميرة.

ورفضت وزارات ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية الفيلم، الأربعاء، بوصفه “مسيء” وطالبوا الأردن بوقف بثه لوجود “تداعيات خطيرة” جراء عرضه.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، في بيان، إن “الفيلم يمس بشكل واضح قضية هامة من قضايا شعبنا ويضرب روايتنا الوطنية والنضالية، ويسيء بطريقة لا لبس فيها إلى تاريخ ونضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية”.

وطالب أبو سيف وزارة الثقافة في الأردن ومن الجهات الرسمية أن تنظر “بخطورة إلى تداعيات نتائج هذا الفيلم المسيء”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء “وفا“.

“قصة خيالية”

وذكر بيان أسرة الفيلم أن القصة خيالية وأن عمر أميرة في الفيلم 18 عاما “يتنافى منطقيا مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012”. وأردف البيان أن الفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول إنه “منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة”.

وأشار البيان إلى أن “الفيلم يتناول معاناة وبطولات الأسرى وأسرهم ويظهر معدن الشخصية الفلسطينية التي دوما ما تجد طريقة للمقاومة والاستمرار، ويحاول أن يغوص بعمق في أهمية أطفال الحرية بالنسبة للفلسطينيين”.

وقال “مكتب إعلام الأسرى” إن “تناول قضية نطف الأسرى المهربة في فلم أميرة بهذا الأسلوب من الهبوط الفكري والسلوك الذميم، والتوظيف السيئ للفن والإعلام لا يخدم سوى الاحتلال ولا يسئ إلا لصاحبه”.

وكانت “اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين” قد طالبت بدورها بوقف عرض فيلم أميرة وسحبه من كافة المنصات ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأطلق ناشطون تحت وسم “#اسحبوا_فيلم_أميرة” آلاف التغريدات المعارضة لقصة الفيلم الذي يسعى الأردن من خلاله إلى دخول سباق المنافسة بجائزة الأوسكار العالمية.

كما طالب المعترضون على الفيلم من القيمين عليه بتقديم اعتذار للسجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على اعتبار أن رواية أميرة تسيء لأكثر من 100 طفل فلسطيني ولدوا عن طريق تهريب النطف.

في المقابل، قالت وزارة الثقافة الأردنية إنها ليست جهة اختصاص بالتصريح أو منع الفيلم من العرض، بعدما أعلنت في 12 نوفمبر أن فيلم أميرة سيمثل الأردن في جوائز الأوسكار لعام 2022.

بالفيديو.. فلسطينية ترزق بتوأم من زوجها الأسير عبر “نطف مهربة”

رزقت سيدة فلسطينية بتوأم ذكور، من زوجها الأسير بالسجون الإسرائيلية منذ العام 2007، عن طريق “نطف مهربة”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد أنجبت رسمية حميد (31 عاما)، فجر السبت، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، توأما يتمتعان بصحة جيدة، أسمتهما “هاني” و”همام”.

يذكر أن الأسير ناهض حميد، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2007، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن 20 عاما، قضى منها 15 عاما.

وتقول رسمية، في حديث للأناضول: “رزقنا بطفلين توأم هاني وهمام، فرحتنا منقوصة ونأمل أن تكتمل بخروج زوجي”.

وأضافت أن “التوأم بعث الأمل في قلوبنا، والجميع يشعر بالبهجة”.

ولفتت أن “فكرة النطفة المهربة جاءت بعد منعي من سلطات الاحتلال من زيارة زوجي في السجن، دون أي مبرر”.

وأشارت أنها قررت وزوجها تكوين أسرة، لذلك لجأت لتهريب نطفة، وأوضحت أن “عملية التلقيح الصناعي في البداية لم تنجح، في المقابل لم نيأس حاولنا مرة أخرى وبحمد الله حصل الحمل”.

واستطاع عدد من المعتقلين الفلسطينيين، إنجاب أطفال، عبر تهريب “نطفة منوية”.

ولا يتم الإفصاح عن كيفية تهريب “النطف”، التي تتم بطريقة معقدة، لا يتم الكشف عن تفاصيلها لدواع أمنية.