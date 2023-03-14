100 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا في السنوات الـ5 المقبلة

تعتزم الجزائر ضخّ ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدار السنوات الـ5 المقبلة. حسب ما أكده يوم الثلاثاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار.

وأوضح حكار في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الـ7 للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز أن “مجمّع سوناطراك سيواصل تزويد شركائه بإمدادات مؤكدة وموثوقة ومستقرة ومستدامة من الغاز الطبيعي”.

وأشار المسؤول إلى أن “المجمّع بذل جهودا معتبرة للتزويد بكميات إضافية من الغاز الطبيعي في عام 2022. بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن المحليين والأجانب”.

وأضاف حكار يقول:”تعتزم سوناطراك مواصلة تطوير مؤهلاتها الغازية، من أجل وضع كميات إضافية على مستوى السوقين الوطنية والدولية”.