16 معلومة عن الطائرة قد لا يعرفها الركّاب

يحتفظ الطيارون بمعلومات دقيقة عن الطائرة ما يجعلهم يتعاملون بأريحية مع أي طارئ، على عكس الركّاب الذين يتصرفون بقلق مع أي حركة أو اضطراب.

ومن بين المعلومات التي يجهلها الركاب، أن الهبوط الصعب للطائرة، لا يعني أن هناك أمر سيئ، بل لأن الطيار يحاول تجنب الانزلاق على المدرج لأنه مبلل، لذلك ينزل بقوة.

بالإضافة إلى معلومات أخرى سنكتشفها من خلال هذا المقال، وفقا للطيارين وخبراء الصناعة.

-الأجراس التي تسمعها أثناء الرحلة هي في الواقع رمز سري، وعادة ما يستخدم طاقم الرحلة نظاما من الأجراس للتواصل عبر المقصورة.

– يتم تدريب العديد من المضيفات على معرفة الإسعافات الأولية، وغالبا ما يتضمن تدريبهن تعلم كيفية ولادة الطفل.

-السماعات التي تُمنح للركاب ليست جديدة،رغم أنها مغلفة، حيث يتم تنظيفها وتعبئتها من جديد.

– لا تعطل الهواتف المحمولة أيا من أنظمة الاتصالات أو الملاحة على متن الطائرات، ولكنها مزعجة للغاية لأفراد الطاقم والركاب الآخرين.

-الاضطرابات الجوية لم تتسبب أبدا في تحطم أي طائرة.

-لا يُنصح بشرب القهوة أو الشاي الساخن من الطائرة،لأنها مصنوعة من المياه الموجودة في الخزانات ونادرا ما يتم تنظيفها.

– المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي من الطائرة لديها أدنى معدل للوفيات في حادث تحطم الطائرة، بحسب موقع medium.

– بعض الطائرات، مثل بوينغ 777 و787 دريملاينر، تم تجهيزها بغرف نوم صغيرة يمكن لطاقم الرحلة أن يغفو فيها قليلا عندما تكون الرحلة طويلة.

– يتم الوصول إلى غرف النوم عادة عبر درج مخفي يؤدي إلى غرفة صغيرة منخفضة السقف تحتوي على 6 إلى 10 أسرة، وحمّام ووسائل الترفيه.

– وجدت دراسة أجرتها جامعة كورنيل عام 2015 أن البيئة داخل الطائرة تغير مذاق الطعام والشراب، فالأشياء الحلوة يكون مذاقها أقل حلاوة، بينما تزداد النكهات المالحة، بحسب موقع travelandleisure.

– الرحلات الصباحية هي الأكثر سلاسة، ووفقا لصحيفة ديلي ميل، لأن الرياح الأخف والعواصف الأقل تعني اضطرابات أقل.

– عندما تتعرض لهبوط صعب، فهذا لا يعني أنه كان هبوطا سيئا،فإذا كان المدرج مبللا، فسيقوم الطيار بإسقاط الطائرة بقوة لمنعها من الانزلاق.

– أقنعة الأكسجين تحتوي على 15 دقيقة فقط من الأكسجين، لكن هذا الوقت كافي لهبوط الطائرة إلى ارتفاع أقل، حيث يمكن التنفس بدون قناع.

– الجزء الخلفي من الطائرة هو الجزء الأكثر وعورة على الرغم من أنه الجزء الأكثر دفئا في المقصورة.

– وجود طفل في حضنك يشكل خطرا على الطائرات، وفقا لتقارير مجلة ريدرز دايجست،لأنه سيقذف في حالة أي طارئ.

– ليس كل الركاب على قيد الحياة على متن الطائرة، بل يتم نقل الجثث في العديد من الرحلات الجوية التجارية، بحسب موقع slice.