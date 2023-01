22 millions de détecteurs de gaz seront installés, selon un responsable de Sonelgaz

Quelque 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone seront installés par Sonelgaz, a indiqué un responsable de la société sur les ondes de la Chaîne III.

La dotation de l’ensemble des foyers algériens en détecteurs de monoxyde de carbone, ce tueur invisible, est devenue une impérieuse nécessité au regard du nombre de victimes allant crescendo d’année en année.

Ainsi, la mise en place des détecteurs de monoxyde de carbone et l’homologation des installations de gaz ont été exclusivement confiés à la Sonelgaz sur instruction du président de la République.

« Au lendemain du Conseil des ministres portant cette instruction, une réunion présidée par le PDG de Solengaz a été tenue à l’effet de tracer une feuille de route pour la mise en œuvre de deux décisions, à savoir la généralisation des détecteurs de monoxyde de carbone et la réalisation de laboratoires de vérification de conformité et de performance », a déclaré ce lundi matin, Yacine Réda Rédouane, conseillé du président-directeur général de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

« 22 millions d’unités seront commandées par Sonelgaz», a fait savoir l’interlocuteur ajoutant qu’un appel d’offres, national et international, sera lancé incessamment.