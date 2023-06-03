24 مليون كتاب “مزدوج” تحت مجهر الوزارة

أوامر بجردها ومراقبتها تحسبا للدخول المدرسي المقبل

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين بضرورة الشروع في تطبيق إجراءات المراقبة السنوية والعددية لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموجهة لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي خلال العطلة الصيفية، لأجل ضمان بقائها صالحة للاستعمال مع الدخول المدرسي المقبل 2023/2024.

وطلبت مديرية الموارد المالية والمادية بالوزارة، في منشور وزاري يحمل الرقم 399 مؤرخ في 25 ماي الفارط، من مديريها التنفيذيين، بضرورة تبليغ مفتشي التعليم الابتدائي بمختلف تخصصاتهم حسب مقاطعاتهم، بمباشرة عملية مراقبة سجل جرد النسخة الثانية من الكتاب المدرسي أو ما يصطلح عليه “بالكتاب المزدوج”، بالإضافة إلى الحرص على مراقبة أماكن حفظها وتغليفها، بغية ضمان بقائها صالحة للاستعمال في بداية الدخول المدرسي المقبل.

وأضافت أن إجراءات المراقبة السنوية “للكتاب المزدوج”، الذي تحتفظ به المدارس الابتدائية والموجه لتلاميذ أقسام الثالثة والرابعة والخامسة، ستنطلق مباشرة عقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، وتنتهي وجوبا في آجال أقصاها 20 جوان الجاري، على أن يقوم مديرو التربية بمتابعة العملية عن قرب، وموافاة الوصاية بتقرير مفصل عن كافة الوضعيات، مع ذكر قائمة المؤسسات التربوية، التي قد تشهد بعض حالات التقصير والإخلال، بمضمون ما ورد في المنشور رقم 1456 المؤرخ في 30 أوت 2022.

ولفتت نفس المديرية إلى أن إجراءات متابعة عملية الجرد السنوية، ستمس 24 مليون كتاب مدرسي وهي الكمية التي وزعت على التلاميذ بعنوان الموسم الدراسي 2022/2023، وتهدف أساسا إلى المحافظة عليها، وضمان استمرارية استعمالها من قبل التلاميذ لمدة أطول، كما أن الهدف الأسمى من استحداثها هو المحافظة على صحة وسلامة أبنائنا المتمدرسين، وتحسين ظروف تمدرسهم ورفع مردود المنظومة التربوية، والذي يندرج ضمن مساعي الدولة المتعلقة بتوفير الوسائل البيداغوجية وعلى رأسها الكتاب المدرسي.

كما نبهت إلى أن عملية التكفل بهذه النسخة والحفاظ عليها والتي تبقى على مستوى المدرسة الابتدائية، تخضع لإجراءات الجرد المعمول بها، باعتبار أنها تندرج ضمن ممتلكات المدرسة، وغير مستهلكة من أول استعمال، إذ يجب العناية بها والمحافظة عليها وفق الترتيبات التي جاء بها المنشور سالف الذكر، وكذا السهر على مراقبتها باستمرار، وذلك تجسيدا لما ورد في مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بضرورة تخفيف وزن محفظة التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي.

ويذكر أن النسخة الثانية من الكتب المدرسية، تعد نسخة طبق الأصل لكل كتب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي، وتحمل عبارة “كتابي” على الزاوية اليسرى منه بداية من الغلاف وداخل كامل صفحاته وتحتفظ بها المدرسة داخل حجرات الدراسة قصد استغلالها من طرف التلاميذ أثناء تواجدهم بالمدرسة، تفاديا لإحضار كتبهم التي تبقى للاستعمال في البيت فقط.