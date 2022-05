Air Algérie: Programme de vols été 2022 dévoilé

Le ministère des Transports a rendu public le programme détaillé des vols d’Air Algérie ainsi les dessertes maritimes d’Algérie Ferries.

En effet, et lors de la réunion du conseil des ministres tenue ce jeudi, que le président de la République a ordonné le lancement immédiat du nouveau programme de vols et dessertes maritimes.

Plus de 150 vols et plusieurs destinations ont été ajoutés au programme, et comme a l’accoutumée la France a pris la part du lion.