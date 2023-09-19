نصف مليون تلميذ إضافي يستفيدون من المنحة المدرسية

بلعابد واثق من نجاح الدخول بفضل الإمكانات المسخرة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء من ولاية البيض، أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2023-2024، سيكون موفقا بفضل التزام وتجنّد الجميع.

وفي ندوة صحفية نشّطها عقب إعطائه إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أوضح بلعابد أن الدخول المدرسي سيكون “موفقا، بالنظر لما تم تحضيره من طرف الجميع من الناحية المادية والبشرية والبيداغوجية والهيكلية”، لافتا إلى أنه “من المبكر إجراء تقييم في اللحظات الأولى من انطلاقه”.

وفي حديثه عن مستجدات هذا الموسم، أكد بلعابد عزم قطاعه على “مواصلة تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الخامسة ابتدائي، ابتداء من السنة المقبلة بعدما كان هذا الموسم مخصصا لتنصيبها في السنة الرابعة ابتدائي”. كما سيشهد هذا الموسم -مثلما أشار إليه- “تنصيب شعبة الفنون في السنة الثالثة ثانوي وتنظيم البكالوريا لأول مرة في 7 شعب”.

وبالمناسبة، كشف الوزير، أنه “سيشرع في تسجيل المترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية في شهر نوفمبر المقبل”.

وبخصوص إدراج التربية المرورية في المراحل التعليمية الثلاثة، أكد أن تدريس هذه المادة سيتم “دون الزيادة في التوقيت”، مشيرا إلى أنه “تم إدماجها في مرحلة التعليم الابتدائي ضمن مادة التربية المدنية وفي المتوسط والثانوي ضمن مواد قابلة للاندماج فيها كاللغات”.

ومن جهة أخرى، أشاد بلعابد بـ”دور الرقمنة في تسهيل عمليات ضبط احتياجات القطاع من الأساتذة وفي تمدرس التلاميذ، لا سيما الجدد”.

أما في مجال التوظيف، فقد كشف عن “توظيف القطاع لـ3587 أستاذ من خريجي المدارس العليا للأساتذة، إضافة إلى توظيف أكثر من 12 ألف أستاذ في التربية البدنية والرياضية وأزيد من 4000 أستاذ جديد لتدريس تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي اللغة الإنجليزية، علاوة على التدريس عن طريق التعاقد”.

وفي هذا المقام، ذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمنة “إقرار القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية قبل انقضاء السنة الجارية”، مضيفا أنه تقرر إضافة “أزيد من 500 ألف مستفيد من المنحة المدرسية” في مجال التضامن المدرسي.