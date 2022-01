A suivre sur l’INA: 180 heures d’entretiens sur la Révolution algérienne

Algériens et Français en témoignent

L’institut national de l’audiovisuel français publie le 1er mars sur son site 180 heures d’entretiens avec des civils et des combattants des deux camps qui ont vécu les événements. Arte produira ensuite un documentaire a partir de cette nouvelle source historique composée de soixante-six témoignages.

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) va publier le 1er mars sur sa plateforme 180 heures d’entretiens avec des témoins de la Guerre d’Algérie, civils et combattants des deux camps, a rapporté ce lundi Le Figaro.

Pour la première fois, soixante-six témoins du conflit, «civils algériens, Français d’Algérie, engagés et militaires de carrière français, militants indépendantistes du FLN et du MNA, membres de l’OAS, intellectuels et étudiants» ont relaté face caméra «leur guerre d’Algérie», souligne l’INA dans un communiqué. «Ces témoins des guerres d’Algérie n’avaient jamais été entendus dans ce type de démarche aussi longue, interviewés par des historiens sur des entretiens» d’environ deux heures, précise a l’AFP Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA.

Ces témoignages, recueillis par l’historienne Raphaëlle Branche, spécialiste du conflit, et le réalisateur Rafael Lewandowski, constituent aussi le fil rouge d’une série documentaire pour Arte intitulée «En guerre(s) pour l’Algérie». Six épisodes de 52 minutes seront diffusés en première partie de soirée les 1er et 2 mars sur la chaîne franco-allemande puis mis en ligne sur la plateforme éducative publique Lumni dès le 10 mars.

A l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, l’important pour l’INA est «de pouvoir toucher une diversité de publics et de générations», explique Agnès Chauveau, d’où une déclinaison sous différentes formes et médias de «cette matière première».

Au programme: une série radio de Rafael Lewandowski sur France Culture du 28 février au 3 mars dans l’émission «LSD, la série documentaire», un livre En guerre(s) pour l’Algérie, écrit par Raphaëlle Branche, publié le 28 février, ainsi qu’un coffret de trois DVD a partir de mi-mars.

Une série de podcasts racontera aussi le conflit au travers des récits de trois Algériennes et trois Françaises, pour certaines engagées dans le conflit. «On a essayé d’être le plus représentatif possible dans le choix des témoins», poursuit la productrice Anne Gènevaux. «C’est toujours très compliqué d’avoir tout le monde mais, en tout cas, on a quelque chose d’assez inédit en termes de diversité des voix», promet-elle.