Abdelwahid Temmar condamné a 3 ans de prison ferme

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, jeudi 28 juillet 2022, Abdelwahid Temmar, a trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA dans une affaire de corruption lorsqu’il était wali de Mostaganem.

Le tribunal a également prononcé la confiscation des avoirs bancaires sous séquestre judiciaire et la levée de la saisie de la maison dont l’accusé est propriétaire avec son épouse.

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait requis contre l’accusé une peine de six (6) ans de prison ferme assortie d’une amende d’1 million de dinars.

Abdelwahid Temmar est poursuivi, rappelons-le, dans cette affaire pour “abus de fonction”, “falsification de documents officiels” et “fausse déclaration de patrimoine”.

Cet ancien wali de Mostaganem, qui a également été ministre de l’Habitat, est poursuivi pour “la délivrance d’autorisations pour la création de camps de vacances sur des terres forestières en violation de la loi et la non-déclaration de comptes bancaires”.

Abdelwahid Temmar condamné a 4 ans de prison ferme

La Cour d’Alger a condamné, ce mercredi 29 juin 2022, l’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a 4 ans de prison ferme.

Abdelwahid Temmar est poursuivi dans des affaires de corruption notamment pour “dilapidation de deniers publics” et “falsification de documents officiels” lorsqu’il était wali de Mostaganem.

Les peines prononcées en première instance par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) contre l’homme d’affaire Tarek Kouninef, Fares Sellal (fils de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal) et l’homme d’affaire Abdelmalek Sahraoui ont été réduites de 3 a de 2 ans de prison ferme.

La Cour d’Alger a, par ailleurs, rendu un jugement de non-lieu pour l’homme d’affaire et président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad. Le jugement de première instance portant acquittement de l’ex-Directeur général (DG) de la résidence d’Etat “Sahel”, Hamid Melzi a été confirmé.

Les accusés ont été poursuivis, entre autres, pour “falsification de documents officiels”, “dilapidation de deniers publics”, “octroi d’indus avantages”, “détournement de terres de leur vocation agricole”.

Abdelwahid Temmar placé en détention provisoire

La Cour suprême a décidé de placer l’ex-ministre Abdelwahid Temmar en détention provisoire a la prison d’El Harrach.

L’ancien ministre est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations du temps où il occupait le poste de Wali de Mostaganem.

«Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le juge instructeur a auditionné M. Abdelwahid Temmar, ancien wali de Mostaganem, poursuivi dans une première affaire de faux en écritures publiques par altération d’écriture, dilapidation et usage illégal de deniers publics accordés a un fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, octroi d’indus privilèges a autrui en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de pouvoir, abus de fonction, changement de la vocation agricole d’une terre agricole, atteinte au domaine national et a l’état naturel du littoral».

Rachel Hamdi