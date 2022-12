Accidents de la circulation: 17 morts et 178 blessés en 24 heures

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas de M’sila, avec 9 morts et 40 blessés dans le renversement d’un autobus, en plus de 3 autres personnes décédées après avoir été percutées par un train, alors que dans la wilaya de Tébessa, trois personnes ont trouvé la mort et huit autres blessées suite à une collision entre trois véhicules, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain dans leur domicile familial dans la wilaya de Tlemcen, alors que dans la wilaya de Batna, trois personnes, atteintes de brulures de premier et deuxième degrés, suite à une explosion de gaz, ont été évacuées à l’hôpital, ajoute le même bilan.