Accidents de la circulation: 36 morts et 1 984 blessés en 7 jours

Le bilan hebdomadaire de la direction générale de la Protection civile (DGPC) pour la période du 15 au 21 mars fait ressortir une recrudescence notable des accidents de la circulation, un phénomène particulièrement marqué en raison de l’intensification des déplacements durant l’Aïd El Fitr.

Ainsi, 1 564 accidents ont été enregistrés à travers le territoire national, ayant entraîné la mort de 36 personnes sur les lieux et fait 1 984 blessés, pris en charge puis évacués vers les structures hospitalières. La wilaya de M’Sila a enregistré le bilan le plus lourd avec cinq décès et 95 blessés à la suite de 50 accidents.

Au total, les unités de la Protection civile ont reçu 21 926 appels de secours durant cette période, couvrant diverses interventions liées aux accidents de la circulation, aux accidents domestiques, aux évacuations sanitaires, aux incendies et aux opérations d’assistance.

Dans le cadre des secours à personnes, 13 148 interventions ont permis la prise en charge de 12 613 blessés et malades, traités sur place avant leur transfert vers les établissements de santé.

Par ailleurs, les équipes sont intervenues à 809 reprises pour l’extinction de 502 incendies, qu’ils soient urbains, industriels ou autres. Les wilayas d’Alger, de Blida et d’Annaba figurent parmi les plus touchées, avec respectivement 69, 36 et 19 incendies recensés.

En matière d’opérations diverses, 5 159 interventions ont été effectuées, permettant le sauvetage de 420 personnes en situation de danger et la réalisation de 4 452 opérations d’assistance.

Le bilan fait également état des risques persistants liés à l’utilisation des appareils de chauffage et des chauffe-eaux. Les secours ont ainsi enregistré 41 interventions pour des intoxications au monoxyde de carbone, ayant affecté 98 personnes évacuées vers les hôpitaux.

Huit décès sont à déplorer, dont sept dans la wilaya d’El Bayadh et un à Sétif, rappelant la nécessité d’une vigilance accrue face à ce danger silencieux.