L’Iran autorise le passage sûr dans le détroit d’Ormuz aux navires non impliqués dans l’« agression »

La mission permanente de l’Iran auprès de l’ONU a déclaré mardi que les « navires non hostiles » peuvent utiliser le détroit d’Ormuz, à condition de ne pas être impliqués dans des actes d’« agression » contre Téhéran.

« Les navires non hostiles, y compris ceux appartenant à d’autres États ou qui leur sont associés, peuvent, à condition de ne pas participer ni soutenir des actes d’agression contre l’Iran et de se conformer pleinement aux réglementations de sécurité déclarées, bénéficier d’un passage sûr dans le détroit d’Ormuz en coordination avec les autorités iraniennes compétentes », a écrit la mission sur la plateforme du réseau social américain X.

Cette déclaration intervient dans un contexte d’escalade continue des tensions au Moyen-Orient depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, ayant fait plus de 1 340 morts jusqu’à présent, dont l’ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’Iran a riposté par des frappes répétées de drones et de missiles ciblant Israël et les pays du Golfe abritant des bases militaires américaines.

Le détroit d’Ormuz est également pratiquement étranglé depuis début mars. Environ 20 millions de barils de pétrole y transitent normalement chaque jour, et sa perturbation a fait grimper les coûts d’expédition et poussé les prix mondiaux du pétrole à la hausse.