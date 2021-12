Accidents de la route: 27 décès et 1258 blessés enregistrés en une semaine

Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1258 autres sont blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période du 12 au 18 décembre en cours a travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de Tamanrasset où 04 personnes sont décédées sur les lieux de l’accident et 07 autres blessées dans six accidents de la route, affirme la même source, indiquant que les victimes ont été prises en charge puis évacuées vers les structures hospitalières. Les services de la Protection civile affirment dans le même communiqué avoir effectué, du 12 au 18 décembre courant, 13078 interventions permettant la prise en charge de 12661 blessés et malades traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation vers les structures sanitaires. Les secours ont effectué 628 interventions pour procéder a l’extinction de 389 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger, avec 63 interventions pour l’extinction de 40 incendies, précise le communiqué de la DGPC. Pour les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 178 opérations de sensibilisation a travers 58 wilayas portant sur la pandémie Covid-19, souligne le communiqué, en rappelant aux citoyens la nécessité du respect du port de bavettes, ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont également effectué 74 opérations de désinfection générale a travers 58 wilayas, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise la même source.