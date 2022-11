Accidents de la route: 44 morts et 1358 blessés en une semaine

44 personnes sont décédées et 1358 autres ont été blessées dans 1110 accidents de la circulation, survenus à travers différentes régions du pays durant la période du 13 au 19 novembre, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar où 16 personnes sont décédées et 03 autres blessées dans un (01) accident de la circulation, précise la même source.

Les équipes de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à l’extinction de 873 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été déplorés dans les wilayas d’Alger avec 117 incendies, Blida (76) et Tizi Ouzou (42).

Elles ont également effectué 5347 interventions pour le sauvetage de 316 personnes en situation de danger et l’exécution de 4694 opérations diverses d’assistance.