ADE: Taha Derbal chargé le l’intérim de la direction générale

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a confié mardi au directeur général de l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), Taha Derbal, l’intérim de la direction générale de l’Algérienne des eaux (ADE), a indiqué un communiqué du ministère.

“Suite a la vacance du poste de directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE) et en attendant la nomination du nouveau directeur général, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, a confié au directeur général de l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), Taha Derbal, l’intérim de la direction générale de l’ADE a compter de ce mardi 5 octobre 2021”, a précisé la même source.

Lors de la cérémonie, tenue en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs généraux des établissements sous tutelle, le ministre a souligné “la nécessité de soutenir M. Derbal pour qu’il puisse accomplir ses missions dans les meilleures conditions”, a conclu le communiqué.