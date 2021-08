Adhésion des SMA à l’Association mondiale des guides et des éclaireuses

L’adhésion des Scouts musulmans algériens (SMA) a l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) a été acceptée lors de l’assemblée de l’association tenue le 27 juillet dernier, a indiqué dimanche un communiqué des SMA.

L’adhésion de l’Algérie a été acceptée a l’ouverture de la 37e Conférence de l’AMGE tenue le 27 juillet dernier, a l’issue du vote de tous les membres de l’association, a précisé le communiqué.Cette adhésion, ajoute la même source, se veut “un acquis pour les SMA a même d’ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes filles algériennes en vue d’acquérir et partager des connaissances, des compétences et des expériences régionales et internationales”.

Elle offre également des possibilités aux jeunes filles algériennes afin de participer et représenter l’Algérie aux différents fora internationaux”, et contribuer par la même occasion a”la réalisation des objectifs du scoutisme et l’ancrage de ses nobles valeurs chez un grand nombre de jeunes filles”, ainsi qu’au renforcement du rôle de la jeune fille dans le mouvement des scouts, en particulier et dans le mouvement associatif en général, précise le communiqué.

Les délégations des SMA avaient noué des contacts et effectué plusieurs visites dans de nombreux pays du monde, tout en accueillant, en même temps, des délégations de l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) pour s’enquérir de l’état du mouvement scout en Algérie depuis juillet 2019.

Le Commandement général des SMA a consenti des efforts soutenus dans le but d’adhérer a l’AMGE, sise a Londres, et ce conformément a la politique étrangère de l’Etat algérien, pour une présence active et effective au niveau international et un renforcement de la représentation des SMA a travers les organismes internationaux des jeunes scouts en tant que membre de l’OMMS depuis 1963.