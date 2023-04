Affaire Ilyes Chetti: le verdict est tombé

Le pensionnaire du club français Angers SCO Ilyes Chetti a été condamné par le tribunal judiciaire d’Angers à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d’agression sexuelle qui remontent à décembre dernier.

Jugé ce jeudi matin à Angers pour des faits d’agression sexuelle, le joueur du SCO Ilyes Chetti a accepté une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, a rapporté L’Equipe.

Le latéral gauche international algérien du SCO, 28 ans, arrivé à l’été dernier en Ligue 1, était poursuivi pour des faits d’agression sexuelle, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Chetti a reconnu les faits et accepté la proposition de peine

À la barre, Chetti a, lui, reconnu les faits et accepté la proposition de peine, tandis que son avocat n’a pas souhaité faire d’« observation particulière », y compris à la sortie de la salle. Le juge, qui a homologué la peine après quelques minutes de réflexion, a toutefois noté une proposition « un peu excessive mais acceptable », imaginant plutôt « une amende » ou un « quantum nettement réduit », ce dont il n’a pas le pouvoir en CRPC.

Le club d’Angers a annoncé mardi 7 mars la démission de son entraîneur Abdel Bouhazama, fragilisé par son échec sportif et miné par ses propos en soutien à Ilyes Chetti poursuivi pour des attouchements. « Devant la pression médiatique et pour préserver l’image du club et la sérénité du vestiaire, Abdel Bouhazama a annoncé au président Saïd Chabane qu’il avait décidé de quitter sa fonction », a annoncé le club dans un communiqué, sans préciser qui prendrait désormais les rênes de l’équipe lanterne rouge de Ligue 1, selon Le Monde.