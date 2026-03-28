Aïd El-Adha: Accélération du rythme d’importation des moutons

L’opération d’importation des moutons de l’Aïd El-Adha connaîtra une cadence accélérée à partir de la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’au 20 mai 2026, afin de parachever l’acquisition de la quantité totale contractée auprès de l’Espagne, de la Roumanie, du Brésil et de l’Uruguay, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Une première cargaison de moutons importés a été réceptionnée jeudi au port d’Alger, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant importation d’un (1) million de têtes de moutons en prévision de l’Aïd El-Adha.

Le ministère a “mobilisé tous les moyens logistiques nécessaires au niveau des ports pour assurer la réception des moutons dans les meilleures conditions”, précise le communiqué, ajoutant que “les services vétérinaires compétents sont également présents sur place pour procéder à un second contrôle sanitaire, après celui effectué dans le pays d’origine, avant leur transfert dans des camions spéciaux vers des zones de quarantaine aménagées à cet effet et dotées de toutes les conditions requises, telles que le fourrage, l’eau et le suivi sanitaire”.

Par ailleurs, une plateforme numérique dédiée au suivi de l’opération d’importation a été créée, permettant de fournir, en temps réel, des informations sur les opérations d’expédition, les noms des navires et leur cargaison, ainsi que leur position, les ports algériens de réception, et le suivi des opérations de distribution et de commercialisation ultérieures.

APS