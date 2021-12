Air Algérie : Nouvelles conditions de voyage

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce lundi, une mise a jour des conditions de voyage a destination de la France.

En effet, les passages vaccinés ou non vaccinés de plus de 12 ans, a destination de la France, doivent présenter un test PCR négatif ou un test antigénique négatif de 48h, et ce, a compter du 4 décembre 2021.

Tandis que les dernières mises a jour des conditions d’entrée au Royaume Uni sont ainsi :

(résultat de test PCR négatif dans les 48 Heures et non pas 72h avant le départ pour les passager de plus de 12 ans, applicable a compter du 07/12/2021).