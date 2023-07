Air Algérie : ouverture d’une ligne directe Alger/Saint-Pétersburg

La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé, mercredi soir, une nouvelle ligne directe reliant Alger à la ville russe de Saint-Pétersbourg, à raison de trois vols par semaine, à savoir lundi, mercredi et samedi.

Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement du premier vol au départ de l’aéroport international Houari Boumediène, le Directeur commercial d’Air Algérie, Yacine Amiar a indiqué que «l’ouverture de cette ligne intervient pour consolider les relations avec la Russie et s’ajoute au programme des vols vers la capitale russe Moscow assurés par la Compagnie».

Il a ajouté que la ligne «Alger/Saint-Pétersbourg fait partie du programme d’élargissement de notre réseau et du renforcement de notre présence internationale notamment en Asie et en Europe de l’Est, ce qui est à même de contribuer à satisfaire aux demandes de nos clients désirant voyager de et vers l’Algérie, ou transiter par le Hub d’Alger vers les différentes destinations desservies par la Compagnie».

Amiar a estimé que l’ouverture de cette ligne est un «défi» levé par la Compagnie, lequel sera complété par l’ouverture d’autres lignes au départ de l’aéroport d’Alger vers d’autres destinations, à l’instar de Johannesburg (Afrique du Sud), Libreville (Gabon), Addis-Abeba (Ethiopie), Abuja (Nigéria) et Douala (Cameroun) dans le continent africain.

En outre, la Compagnie ouvrira de nouvelles lignes vers l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, plus précisément vers Amsterdam (Pays Bas), Kuala Lumpur (Malaisie), Hong-Kong (Chine), New-York (Etats-Unis), Caracas (Venezuela) et la Havane (Cuba).

Pour sa part, le représentant de l’ambassade russe à Alger, Antoine Chamakov a affirmé que l’ouverture de la ligne Alger/Saint-Petersburg se veut «une étape positive dans le cadre de la consolidation des relations de la Russie avec l’Algérie qui est un Etat ami et parmi l’un de nos partenaires les plus importants sur le continent africain».