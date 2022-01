Alger condamne les agressions répétées contre Riyad et Abu Dhabi

L’Algérie a exprimé sa vive condamnation et son indignation suite aux attaques répétées contre l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, réaffirmant sa solidarité constante avec les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

“L’Algérie exprime sa vive condamnation et son indignation suite aux attaques répétées contre le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis et réaffirme sa solidarité constante avec les deux pays frères”, a souligné la même source.

“Tout en condamnant ces actes hostiles, l’Algérie appelle de nouveau a éviter l’escalade, et a faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour surmonter les différends et trouver des solutions a même d’assurer un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour tous les peuples de la région”, a conclu le communiqué.