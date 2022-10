Alger se dotera d’un hôpital algéro-qatari aux normes internationales       

Alger et Doha ont signé mercredi une convention de coopération et de partenariat pour la construction d’un hôpital qatari-algérien d’une capacité de 400 lits a Alger.

Le ministre de la Santé le Pr. Abdelhak Saïhi et l’ambassadeur du Qatar en Algérie Abdulaziz Ali Naama ont signé, suivant les orientations des dirigeants des deux pays, une convention de coopération et de partenariat entre la Direction de la santé et de la population d’Alger et la société Elegancia Healthcare pour la construction d’un hôpital qatari-algérien, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Cette structure qui répond aux normes internationales en termes de management et d’ingénierie hospitalière est d’une capacité de 400 lits.