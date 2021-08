Algérie : Air France et Transavia annoncent leurs vols

Les autorités algériennes ont autorisé 64 vols commerciaux hebdomadaires (aller-retour) entre l’Algérie et sept pays -dont 48 vols avec la France, et le reste avec l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Tunisie et la Russie, affirme « Air Journal », média spécialiste du transport aérien.

Sur les 48 vols hebdomadaires entre l’Algérie et la France, 24 vols sont opérés par Air Algérie et les 24 autres sont partagés entre les compagnies aériennes françaises Air France, Transavia et ASL Airlines.

Dans la foulée d’Air Algérie, Air France et Transavia ont annoncé leurs vols entre la France et l’Algérie. Sur son site en Algérie, (airfrance.dz), Air France annonce reprendre ses vols commerciaux a partir du 29 août, en proposant une liaison quotidienne entre Paris-CDG et Alger et 2 vols hebdomadaires entre Paris-CDG et Oran.

Transavia, pour sa part, annonce des vols confirmés uniquement pour les prochains jours : Paris Orly-Oran le 30/08; Paris Orly-Alger les 29/08, 30/08, 31/08 et 02/09; Lyon-Alger le 31/08 (déja complet). Attention, prévient Transavia, les billets sont disponibles a la vente sur son site internet uniquement.

D’autres vols seront annoncés ultérieurement : pour cause, les autorisations étant données par les autorités algériennes chaque semaine pour la semaine suivante, et ce jusqu’a nouvel ordre.

« Attention, les vols sont parfois complets en quelques minutes : si vous avez commencé votre réservation mais ne parvenez pas a la finaliser, cela signifie que le vol est désormais complet« , indique Transavia.