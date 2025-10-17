Algérie Poste: Le concours de recrutement organisé avant la fin du mois d’octobre courant

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé, jeudi à Alger, que le concours de recrutement d’Algérie Poste (AP) “sera organisé avant la fin du mois d’octobre courant”.

Lors d’une séance plénière du Conseil de la nation, présidée par M. Azouz Nasri, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Nadjiba Djilali, consacrée aux questions orales à plusieurs membres du Gouvernement, M. Zerrouki a précisé que le concours de recrutement d’Algérie Poste “sera organisé avant la fin de ce mois-ci (octobre)”, ajoutant que “toutes les conditions ont été réunies pour organiser un concours aux normes requises”.

A une question sur la couverture du réseau de téléphonie mobile de certains axes routiers dans le Sud du pays, le ministre a affirmé que “la couverture du réseau de téléphonie fixe et mobile figure parmi les priorités du secteur dans le cadre de la feuille de route issue des hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune”.

A cet égard, il a évoqué la tenue de “plusieurs réunions d’évaluation périodiques avec les opérateurs de téléphonie mobile, afin de suivre les progrès réalisés dans le domaine de la couverture des routes, en tant que levier économique facilitant les déplacements et les transactions, facteur social favorisant l’établissement de contacts et l’interconnexion des régions, et un moyen de protection des citoyens”.

Répondant à une question relative à l’action syndicale dans le secteur, M. Zerrouki a souligné l’importance de “consacrer la culture du dialogue social et de protéger les droits professionnels des fonctionnaires et travailleurs, conformément à la Constitution algérienne”, ajoutant que les entreprises du secteur “veillent à assurer les conditions nécessaires à la création de syndicats à leur niveau, car constituant un outil pratique pour renforcer le dialogue dans la gestion des relations de travail et soutenir la stabilité sociale”.