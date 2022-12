Algérie Télécom: Les agences commerciales assureront une permanence ce vendredi de 8H00 à 20h00

“Les agences commerciales d’Algérie Télécom seront, exceptionnellement, ouvertes ce vendredi 30 décembre 2022, de 8H00 à 20H00 et ce afin de permettre à ses clients de profiter pleinement de l’offre IDOOM 4G” lit-on dans le document .

Et d”ajouter “Afin de répondre à la demande des clients, les modems 4G sont disponibles au niveau de l’ensemble des agences commerciales d’Algérie Télécom, tout en précisant qu’avec 4500DA seulement, le client bénéficie d’un modem 4G et de 150 Go de volume internet offerts, en plus d’appels illimités vers le fixe et le réseau IDOOM 4G Volte”.

A cette occasion, “Algérie Télécom réitère son engagement à répondre favorablement aux besoins de sa clientèle et à leur offrir le meilleur service”, a-t-elle conclu.