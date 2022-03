Ambassadeur d’Algérie a Rome: le président Tebboune se rendra en Italie prochainement

L’ambassadeur d’Algérie a Rome Abdelkrim Touahria a révélé que le président Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite en Italie au cours de cette année.

Le diplomate algérien a souligné sur sa page facebook avoir évoqué avec le conseiller diplomatique du Premier ministre italien Luigi Mattiolo les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Italie, la coopération et les futures échéances bilatérales, notamment la visite du président Abdelmadjid Tebboune a Rome et la 4e session de la réunion bilatérale de haut niveau prévue cette année.

L’agence de presse “Nova” a indiqué que le président de la République Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite en Italie fin mai prochain.