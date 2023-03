Ambassadrice US: une ligne aérienne directe pour augmenter le nombre de touristes

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mokhtar Didouche a reçu mardi l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin.

L’ambassadrice américaine a indiqué dans un tweet avoir discuté avec le ministre du Tourisme la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre l’Algérie et les Etats-Unis.

“Ne serait-il merveilleux de voir plus de touristes algériens aux Etats-Unis et plus de touristes américains en Algérie?”, s’est demandée la diplomate US sur twitter.

“Le ministre du Tourisme Mokhtar Didouche et moi avons discuté comment cette ligne aérienne directe puisse rendre cela facile à réaliser”, a-t-elle ajouté.