Angleterre: une décision au profit des joueurs musulmans pendant le Ramadhan

En Angleterre, les officiels vont être invités à permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne pendant les matchs lors de la période du Ramadhan.

Cette mesure concerne les rencontres du soir des différents championnats professionnels outre-Manche. Les pauses se feront rapidement pendant les arrêts du jeu.

Cette année encore, la période de Ramadhan arrive en plein milieu de la saison de championnat pour le football anglais. Afin d’aider les joueurs musulmans pendant cette période, les officiels du football anglais ont été invités à autoriser la rupture du jeûne en plein match, a rapporté RMC Sport.

Comme révélé par Sky Sports, la demande concerne les matchs du soir de Premier League et des divisions inférieures de l’EFL (Championship, League One, League Two). L’objectif est de donner l’occasion aux joueurs et aux officiels de rompre le jeûne après le coucher du soleil, pendant des moments dits de “pause naturelle” au cours de la rencontre.

Jusqu’à sept journées de championnat concernées

Le Ramadhan débute ce mercredi 22 mars au soir et prendra fin le vendredi 21 avril prochain. Cette période englobe jusqu’à sept journées de championnat pour la 3e division anglaise – la League One – et touche quatre journées de Premier League ainsi que le match en retard de la 8e journée entre Chelsea et Liverpool le 4 avril (21h).

Les joueurs musulmans pourront prendre rapidement, sur les arrêts de jeu, des boissons, des compléments alimentaires ou des gels énergétiques. Il est aussi vivement conseillé aux officiels de dialoguer avec les deux équipes et les joueurs concernés avant le coup d’envoi.