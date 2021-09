Année scolaire: Le ministre de l’Education donne le coup d’envoi à partir d’Alger

Plus de 10 millions d’élèves des trois cycles de l’enseignement devront rejoindre ce mardi les bancs de l’école pour la rentrée scolaire 2021-2022 qui doit se dérouler dans le respect du protocole sanitaire mis en place par le secteur pour prévenir la propagation du Covid-19.

Pour assurer une bonne rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l’Education nationale a mobilisé tous les moyens matériels, humains et structurels même de garantir une année scolaire “normale et réussie” et de contribuer l’amélioration des performances scolaires des élèves et du rendement éducatif et pédagogique des enseignants.